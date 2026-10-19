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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Helicóptero Black Hawk del Ejército cayó en medio de labores en el Cauca, 15 soldados iban a bordo

Helicóptero Black Hawk del Ejército cayó en medio de labores en el Cauca, 15 soldados iban a bordo

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que la aeronave se precipitó a tierra en Inzá, Cauca, en medio de sus labores.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Helicóptero Ejército
Foto: Colprensa

El Ejército Nacional de Colombia confirmó a través de sus redes sociales oficiales que en la tarde de este lunes 19 de octubre uno de los helicópteros Black Hawk que hace parte de sus filas se precipitó a tierra por motivos desconocidos mientras realizaba labores en el Cauca. En la aeronave, según confirmaron de manera preliminar, se movilizaban 15 soldados.

En su cuenta oficial de X, el Ejército señaló que los soldados se encontraban en labores de abastecimiento y transporte de personal, pero cuando sobrevolaban por el municipio de Inzá, Cauca, el helicóptero UH-60 Black Hawk se precipitó a tierra. De los 15 soldados, señalaron que algunos resultaron heridos y otros ilesos, pero que ninguno perdió la vida.

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Aseguraron que en el lugar del accidente los soldados involucrados ya reciben atención médica prioritaria y se está a la espera del dictamen médico para conocer qué tan graves fueron sus lesiones. De la misma forma, al sitio llegó un equipo de especialistas y técnicos que iniciarán una investigación para determinar las causas del accidente.

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Los detalles que se han conocido sobre el accidente es que la aeronave involucrada fue identificada con la matrícula EJC 2175 transportaba al pelotón Báltico 2 para realizar labores en el Cauca. Los uniformados que iban a bordo eran un suboficial y 14 soldados profesionales. Por fortuna, solo algunos de ellos sufrieron heridas y fracturas tras la caída de la aeronave al suelo.

Noticia en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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