Reflexión del padre Linero del 13 de febrero: "A veces te rompes, pero te vuelves a restaurar"

Para este jueves 13 de febrero, el padre Linero inició su reflexión del día con un mensaje de alegría y esperanza en el programa matutino Día a Día . En la oración de esta mañana abordó temas como la esperanza, la resiliencia, las relaciones humanas y la fe. Además, recordó que tener esperanza no significa ganar siempre, sino encontrar sentido en cada circunstancia, incluso en la adversidad.

"He contado en estos días que acabo de entregar el libro de esperanza, el libro de resiliencia, y yo creo que de los aportes que ese libro tiene es que nos recuerda que no siempre ganamos y que tener esperanza no es ganar siempre. A mí me da miedo ese optimismo irreal, ese optimismo irracional que a veces le comunican a la gente: ‘Todo va a salir bien, tú vas a ganar’. No, hay veces que uno pierde, pero aún perdiendo uno sabe que la vida tiene sentido, aún perdiendo las cosas van a estar bien porque aprenderé nuevas cosas", expresó Linero durante su intervención.

Las 4 claves que hay para ser resiliente, según el padre Linero

El padre Linero destacó cuatro ejes fundamentales de la resiliencia, los cuales se convierten en pilares para afrontar las dificultades: resistir, adaptarse, romperse y restaurarse. "Uno no puede ser frágil, uno tiene que dar la batalla, uno no se quiebra fácil. A veces, el peso de la situación te dobla, te toca adaptarte, y está bien. A veces te rompes, pero siempre te vuelves a restaurar, coges los pedazos y te vuelves a armar", explicó.

En su oración matutina, el padre Linero invitó a los fieles a confiar en Dios, entregando todas sus necesidades y fragilidades en sus manos y "poniendo todas nuestras necesidades en tus manos. Confiamos en tu poder y te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a conceder eso que te estamos pidiendo", oró el sacerdote.



Salmo del día en la oración del padre Linero

El tema central de su reflexión giró en torno al salmo 127, el cual habla de la felicidad de aquellos que temen al Señor y siguen sus caminos. "Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será feliz y le irá bien", citó Linero, explicando que temer al Señor no implica miedo, sino un respeto reverente. "Dichoso el ser humano que obedece a Dios, que vive a la manera de Jesús porque Jesús es el camino, la verdad y la vida", agregó.

Además, destacó que la espiritualidad es una "fuente de dicha, de felicidad. Yo soy feliz si vivo a la manera de Jesús". También invitó a seguir el camino, la verdad y la vida de Jesús, según el mandamiento.

El padre Linero invita a confiar en sí mismo

En su reflexión sobre las relaciones, el padre Linero hablo también sobre la importancia de tener buenos lazos para aumentar la confianza en uno mismo, fomentar el crecimiento personal, sentirse respaldado y encontrar paz. "Nada lo hace sentir a uno más bien que saber que alguien confía en uno", comenta. Además, resaltó que las buenas relaciones nos ayudan a crecer como seres humanos y a sentirnos fuertes.

Por último, el padre Linero reflexionó sobre el evangelio de Marcos 7:24-30, donde una mujer fenicia demuestra una fe inquebrantable al insistir en que Jesús cure a su hija. Linero destacó la perseverancia como una virtud esencial, pues de acuerdo a su oración, "el que confía, el que cree, persevera. Nos hace falta perseverar. Cuántos de ustedes están pidiendo algo y ya están al borde de aburrirse porque Dios no se lo ha concedido. Hay que saber perseverar".

"Busquen paz espiritual", concluyó el padre Linero en su reflexión de esta mañana.