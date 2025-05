Revelan principal hipótesis de accidente de bus en Quindío y los últimos momentos de los jóvenes

Con una de las partes laterales totalmente destruidas y las ventanas reventadas quedó el bus de la empresa Logytour que se accidentó este sábado 24 de mayo, en un siniestro que dejó 10 muertos y que hoy enluta a Colombia. Era el mediodía cuando el vehículo pasaba por el puente Helicoidal, muy cerca de Calarcá, cuando perdió el control y varios de sus pasajeros terminaron expulsados por las ventanas.

Varios de los jóvenes, quienes hacían parte de la facultad de Ingeniería de la Universidad Alexander von Humboldt, terminaron cayendo al vacío al menos unos 15 metros. Por el duro impacto perdieron la vida, en un hecho sobre el cual las autoridades de tránsito del Quindío evalúan las causas.

Ese día, 21 jóvenes estudiantes y dos profesores iniciaron una salida de campo a las 6 de la mañana con rumbo al túnel de La Línea, para estudiar cómo fue construido y la importancia de esta megaconstrucción colombiana. En el recorrido se tomaron fotos y compartieron algunos de esos momentos en sus redes sociales. No obstante, cuando ya estaban muy cerca de llegar a su destino, ocurrió la tragedia.

Los estudiantes fallecidos en accidente de Quindío ARCHIVO PARTICULAR

A las afueras de la Clínica La Sagrada Familia, en Armenia, permanecen familiares de las personas que se salvaron milagrosamente del accidente. En total, son 13 los heridos quienes permaneces en cuidados y observación tras los hechos.

Gloria Ramírez, una de las familiares de los sobrevivientes, le dijo a Noticias Caracol que “es un milagro” que él este vivo. “Uno ve los videos de esos hermanitos nuestros que cayeron y es muy triste, pero es un milagro que existan sobrevivientes. La virgencita tiene para grandes cosas a mi sobrino”, contó.

Luego de ver a su sobrino con vida, Ramírez dijo que lloraron al ver que está vivo, que es una oportunidad que Dios le dio a él de seguir adelante. Por el momento, el joven Camilo Ramírez ahora está con mucho dolor y sigue en observación.

“Nosotros lo que queremos es que a mi sobrino no lo vayan a entregar. Él se siente muy mal, él no se siente bien, le duele mucho todo y eso es lo que pedimos, que no lo vayan a entregar”, contó otro de los familiares del joven.

Accidente de bus en Quindío REDES SOCIALES

Mientras tanto, el bus siniestrado fue llevado a los patios de Calarcá, en el Quindío, donde la Fiscalía investigará si fue una falla mecánica lo que causó el fatal accidente, que es hasta el momento la principal hipótesis. Andrés Pérez, secretario del Interior del departamento, contó que ya se están adelantando las pesquisas pertinentes para establecer lo que ocurrió.



¿Quiénes son los estudiantes que fallecieron?

Del total de 21 estudiantes que viajaron a la salida de campo, siete fueron las víctimas del siniestro vial en la vía La Línea. Las identidades de los jóvenes son:



Thylan Marín Muñoz.

Juan José Restrepo Gómez

Deiver Felipe Vargas

Anyie Milena Ocampo

Yeison Andrés Parra Giraldo

Luis Enrique Valencia

Andrés Felipe Villero

Mientras tanto, dos docentes, Jorge Iván Ocampo y Daniel Felipe Arias García, además de un funcionario administrativo, Alejandro Villada Ospina, completan la dolorosa lista de fallecidos. Los jóvenes y el grupo de profesores pertenecían a la carrera de Ingeniería Civil.

Las últimas fotos que se conocieron en redes sociales fueron tomadas por el propio Villada, de 33 años, quien era un colaborador de comunicaciones en la universidad. Algunos de sus amigos lo recordaron como una persona amable, humilde y creativa, quien deja una hija de solo 5 años.

En la salida de campo, según los videos, recorrieron los túneles, viaductos y cuartos de máquina de la vía. En tanto, al profesor Arias, de 27 años, lo recuerdan como un ingeniero apasionado por su labor. Ahora, las familias de las víctimas esperan que les entreguen los cuerpos de sus seres queridos, para adelantar sus honras fúnebres.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL