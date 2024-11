Soldado fue secuestrado “en estado de indefensión” en Arauca por presuntos miembros del ELN

Las Fuerzas Militares informaron que este martes 26 de noviembre fue secuestrado el soldado profesional Iván Stiven Torres Úsuga en zona rural de Tame, Arauca. El joven habría sido retenido por presuntos guerrilleros del ELN, que en un comunicado dijeron haber retenido al militar y a un civil.

ELN dice que los secuestrados en Arauca hacían “espionaje”

Un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN señala que el soldado "fue capturado" en la localidad de Tame, al igual que su acompañante, Edwin Marcelo Mora.

Según ese frente, la fuerza más activa y numerosa del ELN, que opera en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, y en el estado de Apure (Venezuela), el militar y el civil estaban haciendo tareas de "espionaje" en dos caseríos de Tame.

El comunicado añade que en "los próximos días se coordinará con una comisión humanitaria su liberación".

De acuerdo con la información revelada por las Fuerza Militares, el soldado “se encontraba en estado de indefensión” al momento de ser secuestrado por los criminales.

“Rechazamos este cobarde hecho que viola los Derechos Humanos y el DIH. Todas las capacidades de las Fuerzas Militares han sido dispuestas para dar con el paradero de nuestro soldado. Invitamos a la comunidad a que denuncie cualquier información que facilite esta labor a la línea 147 del Gaula militar”, añadió la fuerza castrense.

¿Cómo van los diálogos con el ELN?

El Gobierno de Colombia anunció el lunes 25 de noviembre en Caracas que definirá con el ELN una "continuidad del cese al fuego" -que finalizó el 3 de agosto pasado- en un encuentro el próximo enero en un "lugar por definir", como parte de una "nueva etapa" de las negociaciones de paz.

Las negociaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, que comenzaron hace dos años en Venezuela, están congeladas desde comienzos de 2024.

El ELN ha perpetrado dos ataques en la última semana en Arauca, donde secuestró al soldado - AFP

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, exhortó el lunes a la guerrilla a "recapacitar y reflexionar" para poner fin a la violencia si de verdad quiere llegar a un acuerdo de paz. "Si no toman una decisión definitiva de abandonar la violencia ninguna mesa de negociación va a servir para avanzar hacia la paz y la reconciliación", dijo Cristo al referirse al ELN en un acto conmemorativo del octavo aniversario de la firma de la paz con las extintas FARC en el Teatro Colón de Bogotá.

En los últimos meses, el ELN ha intensificado sus ataques en distintos lugares de Colombia y en la última semana ha perpetrado dos ataques contra el Ejército en Arauca, donde fue secuestrado el soldado Torres.

Cristo hizo un llamado al ELN, que "en estos momentos sigue cometiendo violaciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra", y le recordó que "el Estado colombiano ha intentado una y otra vez hacer la paz" con la guerrilla, incluso diferentes gobiernos con varias orientaciones políticas".

Lo que significa que "el problema para hacer la paz con el ELN no es del Estado, sino del ELN" debido a la "ausencia de una voluntad política para abandonar las armas y dejar la violencia", dijo. "El Gobierno del presidente (Gustavo) Petro ha mostrado toda la voluntad y toda la disposición a un diálogo que nos conduzca a la paz con esa guerrilla, y seguirá demostrándolo en la medida en que el ELN, no con palabras, no con mesas de negociación, sino con hechos y decisiones de paz, demuestre que realmente importa la paz en Colombia", añadió el ministro.

"Mientras tanto va a ser muy difícil avanzar en ese camino", concluyó Cristo.