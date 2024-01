Soldado herido por atentado en Antioquia contó cómo socorrió a sus compañeros

Un atentado en Antioquia contra una patrulla del Ejército Nacional , perpetrado por el Clan del Golfo, dejó a un militar asesinado y a otros doce heridos en la zona rural de Turbo, Antioquia. En la Clínica Panamericana de Apartadó se recuperan los uniformados que resultaron heridos.



A pesar del traumático episodio que vivieron los soldados, dos de los militares compartieron sus historias e invitaron a la ciudadanía a seguir creyendo en las instituciones.

Yair Moreno, un joven de 19 años, nació en San Pedro de Urabá y dice que desde muy pequeño soñó con ser soldado profesional. Es el menor de cinco hermanos y, aunque vivió momentos de angustia, su amor por la patria sigue firme.

“Siempre me ha llamado la atención ser militar y me gusta ser militar. A pesar del duro momento que pasamos ahí, no siento ganas de irme, siento muchas ganas de seguir”, comentó.

Por su parte, Brayan Alexis Suaza llegó al Ejército Nacional siendo muy joven. Él se inclinó por ser brigadista y hoy es enfermero. Pese a la herida que tenía en una de sus manos, hizo todo lo posible por socorrer a sus compañeros heridos en el atentado en Antioquia.

Suaza le contó a Noticias Caracol que “estuve en shock en ese momento, yo sí me sentí la verdad un poco confundido, pero ya cuando caí en cuenta dije: ‘Si no hago nada por ellos nadie lo va a hacer’”.

Los soldados heridos han recibido acompañamiento de los altos mandos y dicen sentirse orgullosos de servir a la patria.

El miembro del Comando Brigada 17 del Ejército Nacional, el sargento mayor Óscar Augusto Vera, aplaudió el coraje de los soldados y afirmó que “son almas valerosas que han demostrado un valor y un arrojo que a pesar de las circunstancias y las adversidades de las situaciones que se les presentan por el trabajo del soldado como tal, anteponen su propia vida para defender y proteger al pueblo colombiano”.

Suaza siente que él y sus compañeros con su labor “brindamos la tranquilidad a toda la población, que ese es nuestro deber. Siento que si no estuviera el Ejército Nacional entonces no habría esa tranquilidad en la población”.

En la Clínica Panamericana se encuentran diez soldados en observación y dos en cuidados especiales, los cuales serán llevados al Hospital Militar que está situado en Bogotá.