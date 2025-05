Tatiana Hernández no se ahogó en el mar, según abogado de la familia, y explicó por qué

El abogado de la familia de Tatiana Hernández, la médica desaparecida en Cartagena , aseguró que, según las investigaciones realizadas, la joven no se habría ahogado, descartando así una de las versiones iniciales sobre su paradero. En Bogotá, familiares y amigos de Tatiana realizaron una marcha para exigir su regreso.

Con pancartas llenas de mensajes de esperanza, megáfonos y camisetas estampadas con su cara, familiares, amigos y compañeros de Tatiana Hernández marcharon hasta el parque de Usaquén, en Bogotá, pidiendo por su regreso.

“Para que todas las personas que saben o conocen algo sobre su paradero, no duden en hablar de ella”, manifestó Valeria Carvajal, amiga de Tatiana.

Con la movilización piden a las autoridades que agilicen las investigaciones. “Ya son más de 20 días esperando a nuestra prima, hermana, sobrina, hija, amiga, estudiante, médica. Nosotros les pedimos a las autoridades que no cesen la búsqueda, que busquen por todos los rincones de Cartagena, de Colombia y del mundo entero a nuestra linda Tati. Ella merece la libertad”, sostuvo Andrea Hernández, prima de la joven desaparecida.

Entre tanto, en Cartagena, los padres de Tatiana continúan con la búsqueda incansable. El abogado de la familia inició con investigaciones independientes. “Yo he descartado la hipótesis de que Tatiana se ahogó, por supuesto, porque estas son aguas tibias, calientes y el cuerpo emerge máximo de 8 a 12 días”, explicó Antonio Hernández Torres, abogado de la familia.

El abogado de la familia Hernández reveló que están tramitando solicitudes para que organizaciones internacionales puedan colaborar en los procesos de investigación. “En estos momentos se está gestionando ese tema para solicitar una ayuda tecnológica que permita mejorar la investigación”, indicó el abogado.

En los últimos días, Tatiana Hernández se ganó una beca para estudiar en España.

Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena desde el 13 de abril . - Foto: redes sociales

¿Cómo desapareció Tatiana Hernández?

Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 en Cartagena. La joven realizaba su internado en el Hospital Naval de Bocagrande y, según testigos, salió del centro médico alrededor de las 4:40 p.m. para dirigirse a los espolones frente al mar Caribe.

Un video captado por un turista muestra a Tatiana sentada en las rocas, mirando hacia el mar, vestida con una camiseta y un short blanco. La grabación, realizada desde un vehículo en movimiento, es la última prueba visual de su paradero. Un trabajador de aseo afirmó haberla visto en el mismo lugar, aparentemente triste, conversando con un hombre desconocido. Otro individuo observaba la escena a distancia, sin intervenir, lo que generó sospechas sobre su posible implicación.

En conversación con Noticias Caracol, Lucy Hernández, mamá de Tatiana, indicó que una persona les dijo que su hija estuvo hablando con un hombre y luego, por voluntad propia, se fue con él: “Recibí de primera mano la información de la persona que, entre comillas, nos dio un indicio de que Tatiana salió hacia la ciudad amurallada. No ingresó al mar, pero estoy esperando resultados de la Fiscalía sobre esta investigación. Exactamente fue una sola persona la que la aborda en el lugar de los hechos, le habla por un determinado tiempo, no sé qué hace y, al parecer, como si fuese alguien conocido, ella toma la decisión por su propia voluntad de cruzar la avenida Santander e ingresar al centro histórico de Cartagena”.

Después, Tatiana se marchó caminando junto al primer hombre, mientras el segundo los seguía a cierta distancia. Su familia ha sugerido la posibilidad de que haya sido drogada, dado que no tenía motivos evidentes para irse con desconocidos. “Es lo que realmente sospechamos. No tenemos ninguna evidencia que lo diga, pero eso es lógico porque nosotros no teníamos enemistad con nadie ni ninguna clase de inconvenientes. Tatiana es una niña muy dada a ayudar a la humanidad. No sé qué palabras le pudo haber dicho esta persona y la convenció o le aplicó alguna droga para, por su propia voluntad, haber atravesado la avenida. Sin embargo, no es algo que sea real, es el relato que me dio la persona que me dice haberla visto por determinado tiempo en este sector”, mencionó.

Según su madre, Hernández habría sido abordada por dos hombres. - Foto: redes sociales

Antes de su desaparición, Tatiana le mencionó a su madre que necesitaba un momento para aliviar el estrés causado por sus estudios de medicina. En su último semestre, afrontaba una carga académica intensa y dormía poco. Poco antes de perder contacto, le comentó a una amiga su deseo de salir a caminar sola, rechazando la compañía que le ofrecieron. No obstante, su madre enfatizó que Tatiana no tenía problemas personales ni conflictos con nadie y que siempre había mostrado entusiasmo por su carrera y sus logros académicos.

Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda y la Interpol emitió una circular amarilla para evitar que la joven sea sacada del país. Su familia ha pedido ayuda a la Fiscalía y ha solicitado una búsqueda física más exhaustiva. El abogado de la familia sostuvo también que Tatiana podría estar retenida por terceros, descartando la hipótesis de un accidente o desaparición voluntaria.

(Video relacionado aquí - Tatiana Hernández: pistas de la misteriosa desaparición de la estudiante de Medicina en Cartagena)

