Taxista en Barrancabermeja devolvió $10 millones que pasajero olvidó en su carro

Un taxista en Barrancabermeja llamado Alfonso Navarro, quien lleva 15 años de sus 50 trabajando en el transporte de servicio público, encontró en su vehículo 10 millones de pesos que alguno de sus pasajeros olvidó. Nunca pensó en quedarse con un solo centavo y se puso en la tarea de buscar al dueño.

>>> Puede interesarle: Devuelven dinero a extranjeras tras denuncia de millonario cobro de conductor en Medellín

Su buena acción del taxista fue recompensada

En audios difundidos en redes se escucha al taxista de Barrancabermeja contando a uno de sus conocidos cómo fue que encontró esta alta suma de dinero dentro de su vehículo.

"Estaba indeciso de quién era, pero yo solamente había hecho tres servicios, pero apareció el dueño, gracias a Dios", relató el transportador, el cual dijo que sabía que ese dinero iba a ser utilizado para concretar un negocio.

Publicidad

Pese a esto, no tenía conocimiento de que la persona llevaba esa cantidad de dinero en efectivo, por lo cual tuvo que confirmar minuciosamente entre los que se habían montado al carro para así entregarle el dinero a su verdadero dueño.

Afirmó que, antes de ser contactado por la persona, quien milagrosamente quedó con su número de teléfono, había ido donde dejó una de las carreras del día. Astuto, preguntó qué cantidad de dinero había y en qué denominación, dándose cuenta de que le mentían, pues le dijeron que tenían fajos de 2 mil y 5 mil pesos, cuando los que él tenía bajo su poder eran de 50 mil.

Publicidad

"Ya hice la entrega, gracias a Dios. Me regaló 60 barritas (60 mil pesos). Todo eso es bendición. Lo importante es no quedarse con lo que no es de uno, entonces esa fue la obra que yo hice hoy", comentó Navarro.

El taxista admitió que muchos de sus conocidos le dijeron que se quedara con el dinero, pero que para él no era una posibilidad, simplemente, porque no le pertenecía.

Esta acción de responsabilidad y honestidad le conllevó una oleada de aplausos en redes sociales, señalando que estos buenos gestos deben ser replicados. "Ante la escasez, existen personas con principios y valores. Dios lo premiará más adelante", expresó una usuaria de Facebook.

Otros comentaron que, por tan noble gesto, el dueño del dinero debió haberlo gratificado con una suma más alta, sin embargo, en sus redes el taxista dijo que no entregó la plata con esa intención. "No es lo que me dio, así fueran las gracias o que me diga Dios te bendiga", concluyó.

Publicidad

>>> Le recomendamos: Habitante de calle devolvió una billetera llena de dinero que se encontró en un tren