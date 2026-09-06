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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de 4,1 se registró en Colombia hoy: ocurrió en área de influencia del volcán Puracé

Temblor de 4,1 se registró en Colombia hoy: ocurrió en área de influencia del volcán Puracé

Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el temblor se registró en el municipio de Totoró, Cauca.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Temblor de 4,1 se registró en Colombia hoy: ocurrió en área de influencia del volcán Puracé
Temblor de 4,1 se registró en Colombia hoy. -
SGC

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un nuevo evento sísmico registrado durante la noche de este domingo en el departamento del Cauca. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento tuvo una magnitud de 4,1 y ocurrió a las 8:58 p. m., hora local, en jurisdicción de Totoró. El sismo fue clasificado con profundidad superficial.

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Según los datos entregados por el SGC, el punto del evento se ubicó aproximadamente a 14 kilómetros de Totoró, mientras que Puracé se encuentra a unos 19 kilómetros y Silvia a cerca de 23 kilómetros. La zona señalada por el organismo corresponde al área de influencia del volcán Puracé. El movimiento se produjo en un contexto de actividad que el Servicio Geológico Colombiano ya venía monitoreando en la cadena volcánica Los Coconucos.

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El 5 de septiembre, la entidad había señalado que continuaba "en el registro sísmico el predominio de las señales asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos", especialmente aquellas clasificadas como tremor. Según la entidad, estas señales se estaban registrando bajo el cráter del volcán, a profundidades inferiores a un kilómetro.

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Actividad sísmica cerca al área de influencia del volcán Puracé es monitoreada

El organismo también informó que continuaba la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca, conocida como sismicidad volcano-tectónica (VT). La mayoría de estos eventos se localizaban entre 13 y 19 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, a profundidades que oscilaban entre los 7 y 11 kilómetros. En ese boletín, el SGC indicó que la mayor magnitud calculada había sido de 3,1 ML, correspondiente a un movimiento que fue sentido en los municipios de Totoró, Puracé y Popayán.

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Los datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano hacen parte del seguimiento permanente que realiza la entidad sobre la cadena volcánica Los Coconucos y, particularmente, sobre el volcán Puracé. El SGC también invitó a las personas que hayan sentido el movimiento a reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los eventos sísmicos en diferentes lugares.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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