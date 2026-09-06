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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió el pastor Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca y reconocido periodista colombiano

Murió el pastor Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca y reconocido periodista colombiano

Silva-Silva desarrolló durante décadas una carrera vinculada al periodismo, la comunicación y el liderazgo cristiano en la iglesia Casa Sobre la Roca.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Muere el reconocido pastor Darío Silva-Silva, líder y fundador de Casa Sobre la Roca
Muere el reconocido pastor Darío Silva-Silva, líder y fundador de Casa Sobre la Roca. -
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El cristianismo evangélico colombiano recibió este domingo la noticia del fallecimiento del pastor Darío Silva-Silva, fundador de Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, una congregación que durante décadas tuvo presencia en Colombia y otros lugares del mundo. La confirmación se conoció a través de un comunicado oficial publicado por la propia iglesia, en el que se informó sobre la muerte de quien estuvo al frente de la organización desde su fundación y desarrolló una extensa trayectoria dedicada al ministerio cristiano.

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Antes y durante su trayectoria como líder religioso, desarrolló actividades vinculadas con la comunicación y la opinión pública, lo que contribuyó a que su voz trascendiera el ámbito estrictamente eclesiástico. "Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, informa con profundo pesar el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, quien dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo", comenzó diciendo el comunicado de la Iglesia.

Casa Sobre la Roca confirmó el fallecimiento del pastor

La congregación informó oficialmente la muerte de su fundador mediante un comunicado divulgado este 6 de septiembre en Bogotá. En el documento, Casa Sobre la Roca recordó el trabajo realizado por Silva-Silva durante su trayectoria pastoral y señaló que su legado permanecerá en las personas que hicieron parte de su ministerio. "Hoy despedimos a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones. Su vida estuvo dedicada a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y llevar un mensaje de fe, esperanza y transformación".

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"Para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, escucharlo y caminar junto a él, su partida deja un profundo vacío. Para la Iglesia queda también un legado espiritual que continuará hablando a través de las vidas que fueron tocadas por su ministerio". Por el momento, la congregación indicó que entregará posteriormente los detalles sobre las ceremonias de despedida. Esto incluye la información relacionada con los homenajes y los actos que se desarrollarán en los próximos días.

¿Quién era el pastor Darío Silva-Silva?

Darío Silva-Silva fue pastor, misionero, predicador protestante, escritor y periodista colombiano. Su relación con los medios de comunicación comenzó desde muy joven y se extendió durante varias décadas, una trayectoria que desarrolló de manera paralela a su posterior liderazgo religioso. Su recorrido incluyó emisoras de radio, noticieros de televisión, periódicos y revistas, además de cargos directivos en empresas y espacios periodísticos. Entre los cargos que ocupó estuvieron la dirección de Radio Garzón, en el Huila; labores periodísticas en Radio Neiva; la dirección de Radio Colosal y de Todelar en el Huila, según establece el portal Mundo Cristiano.

En 1987, Silva-Silva fundó en Bogotá, junto con su esposa, Esther Lucía, la iglesia cristiana Casa Sobre la Roca. A partir de entonces comenzó una nueva etapa de su vida pública, marcada por la predicación, la enseñanza de la fe cristiana y el liderazgo de esta congregación. Con el paso de los años, Casa Sobre la Roca amplió su presencia y se convirtió en una organización con congregaciones en diferentes lugares. Su fundador permaneció como una de las principales figuras de la iglesia y desarrolló desde allí buena parte de su actividad pastoral. "Hoy damos gracias a Dios por la vida del pastor Darío Silva-Silva, por su ministerio y por el legado que deja a la Iglesia", concluyó la iglesia en el comunicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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