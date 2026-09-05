Medicina Legal identifica los cuerpos de alias Bendito Menor y ‘La Bebecita’

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó a Noticias Caracol la identificación de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, de su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y de dos hombres señalados como integrantes de su esquema de seguridad. Los cuatro murieron durante un operativo realizado en Riohacha, La Guajira, y posteriormente fueron trasladados a Barranquilla para los procedimientos forenses.

La confirmación puso fin a la etapa de identificación legal de los fallecidos y abrió la posibilidad de que los cuerpos sean entregados a sus familiares, una vez se surtan las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. Según informó Medicina Legal, los análisis fueron realizados por equipos especializados en Barranquilla, ciudad a la que llegaron los cadáveres tras la intervención de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte forense, los cuerpos fueron recibidos el 4 de septiembre y sometidos a los procedimientos de identificación e inspección técnico científica. Tras concluir las diligencias, la entidad informó que los restos podrán ser reclamados por los familiares una vez exista autorización oficial. La identificación incluyó a tres hombres y una mujer. Entre ellos se encuentran alias Bendito Menor y alias La Bebecita, figuras ampliamente conocidas en La Guajira por su presunta relación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal también conocida en varias regiones del Caribe por el nombre de Los Pachenca. Los otros dos fallecidos fueron identificados por las autoridades con los alias de El Tío y 'Casiloco', quienes, según la información oficial conocida hasta ahora, harían parte del círculo de seguridad del grupo armado.



El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que los cuatro cuerpos recibidos ayer y relacionados con acciones de la Fuerza Pública en Riohacha (Guajira) están disponibles para entrega de sus familiares en la ciudad de Barranquilla. pic.twitter.com/dggfDfc0uB — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) September 5, 2026

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Así ocurrió el operativo en Riohacha donde cayeron 'Bendito Menor' y 'La Bebecita'

La muerte de los cuatro ocurrió durante una operación desarrollada entre la noche del 3 de septiembre y la madrugada del 4 de septiembre en una vivienda ubicada en Riohacha. En el procedimiento participaron unidades especiales de la Policía Nacional, integrantes de la Dijín y miembros del Ejército Nacional. Según los reportes conocidos, las autoridades ubicaron a Naín Andrés Pérez Toncel en una residencia situada en el sector suroccidental de la capital guajira.

La intervención se extendió durante varias horas y terminó con la muerte de alias ‘Bendito Menor’, de su compañera sentimental y de los dos hombres que lo acompañaban. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados inicialmente desde Riohacha y luego llevados a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla, donde se realizaron las necropsias y los procesos de identificación científica.



¿Quién era alias ‘Bendito Menor’?

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Su nombre había ganado notoriedad en los últimos años por su presunta participación en delitos relacionados con narcotráfico, extorsión, homicidios y control de actividades criminales en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

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Las investigaciones oficiales también lo ubicaban al frente de una de las subestructuras de esa organización ilegal, considerada una de las más influyentes en varios corredores estratégicos del Caribe colombiano. Su figura además había adquirido visibilidad en redes sociales, donde realizaba publicaciones que llamaron la atención de las autoridades y de la opinión pública. Esa exposición mediática hizo que se convirtiera en uno de los nombres más mencionados dentro de los operativos recientes contra estructuras armadas de la región.

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