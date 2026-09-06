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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave incendio forestal avanza con rapidez por fuertes vientos en Yumbo, Valle del Cauca

Grave incendio forestal avanza con rapidez por fuertes vientos en Yumbo, Valle del Cauca

La emergencia es atendida por organismos de socorro locales, mientras que la UNGRD gestiona apoyo aéreo, según informó Rodrigo Lara, el Ministro del Interior.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Grave incendio forestal avanza con rapidez por fuertes vientos en Yumbo, Valle del Cauca.
Grave incendio forestal avanza con rapidez por fuertes vientos en Yumbo, Valle del Cauca. -
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Un incendio forestal mantiene la atención de las autoridades en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. La emergencia se presenta sobre la zona cercana a la vía que comunica a Cali con Yumbo, donde las llamas han consumido varias hectáreas y continúan avanzando debido a las condiciones de viento registradas en el sector. La alerta por el incendio fue recibida aproximadamente a las 4:45 de la tarde. Desde entonces, los organismos encargados de atender la situación han desplegado personal y equipos para intentar contener el avance del fuego.

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En las labores participaron cerca de 40 unidades de organismos de emergencia de Yumbo. Entre ellos se encuentran integrantes de los bomberos del municipio, la Defensa Civil y las unidades de gestión del riesgo. A este grupo se sumaron también 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, que llegaron para apoyar las operaciones. La emergencia se concentra en una zona ubicada entre Dapa y Yumbo. Una de las principales preocupaciones de las autoridades es que el fuego pueda alcanzar viviendas ubicadas en sectores aledaños, por lo que los esfuerzos están dirigidos a evitar que las llamas continúen extendiéndose hacia áreas habitadas.

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Según la información suministrada por Bomberos de Yumbo, el punto donde comenzó el incendio permite establecer, de manera preliminar, que este pudo haber sido provocado. Sin embargo, el reporte presentado no entrega mayores detalles sobre las circunstancias en las que se habría originado. Las unidades que permanecen en la zona trabajan para controlar el incendio y evitar que su avance genere una situación de mayor riesgo para las viviendas cercanas.

El Ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó cerca de las 9 de la noche que el incendio está siendo atendido por el "Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, con apoyo de Defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. La afectación está en verificación. La UNGRD ya tramita apoyo aéreo", escribió en X.

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Emergencia por incendio forestal también se presenta en Ábrego

Mientras las autoridades atienden la emergencia en Yumbo, otra situación relacionada con incendios forestales se registra en Ábrego, en el norte de Santander. En este municipio permanece activa la alerta por un incendio de grandes proporciones que avanza en dirección al casco urbano. De acuerdo con el reporte, las llamas comenzaron en la vereda Berlín y posteriormente se extendieron hasta alcanzar otras tres veredas. El avance del fuego ya ha generado daños en diferentes elementos de la zona rural. Entre las afectaciones reportadas se encuentran cultivos y animales, además de nacientes de agua que también han resultado comprometidas por el incendio. El fuego también llegó hasta la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, una zona que permanece bajo atención debido al avance de las llamas.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
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