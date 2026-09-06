Drama en la Maratón de Medellín: dos corredores sufrieron emergencias médicas en la competencia

La edición número 33 de la Maratón de Medellín, que reunió este domingo a más de 25.000 corredores en sus diferentes categorías, registró dos situaciones médicas que involucraron a participantes durante las diferentes pruebas programadas por la organización. La competencia comenzó desde las primeras horas de la mañana, con la salida de los corredores desde el Parque de las Luces, bajo las modalidades de 10, 21 y 42 kilómetros.

De acuerdo con la información compartida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las dos emergencias fueron atendidas durante el recorrido mediante los protocolos médicos dispuestos para la competencia. Los corredores fueron trasladados posteriormente a centros asistenciales para continuar con la valoración y el tratamiento correspondiente. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de Juliana, una participante de 20 años, que presentó un "paro cardíaco", según confirmó el mandatario.



Participantes de la Maratón de Medellín están siendo atendidos

La segunda emergencia le ocurrió a Mario Alberto, un hombre de 39 años que participaba en la competencia. El corredor presentó convulsiones durante el recorrido y, de acuerdo con el mandatario, el deportista tenía antecedentes de epilepsia. "Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia". Los brigadistas y equipos de atención dispuestos a lo largo de la ruta acudieron al lugar para prestarles asistencia.

El mandatario expresó su solidaridad con las familias y amigos de los participantes y pidió por la recuperación de Juliana, mientras informó sobre la atención recibida por Mario Alberto. "Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación", agregó. El pronunciamiento permitió conocer públicamente la situación de los dos corredores, aunque la información sobre su estado de salud se mantiene limitada debido a la reserva que corresponde a los datos médicos de los pacientes.



🙏🏽Mis oraciones por Juliana de 20 años que presentó paro cardiaco y por Mario Alberto de 39 años que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín.

Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia.

Un abrazo para… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 6, 2026

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La edición número 33 de la Maratón de Medellín comenzó desde las 5:30 de la mañana de este domingo. Las diferentes pruebas reunieron a corredores de distintas edades y niveles de experiencia. La organización, por su parte, mantiene el acompañamiento a los participantes involucrados y reiteró que la información médica será manejada respetando la privacidad de los pacientes. Según dio a conocer el medio regional Teleantioquia, la corredora de la prueba de 21 kilómetros permanece bajo observación y con pronóstico reservado, mientras que el participante de los 42K fue reportado como estable.

En la competencia masculina de los 42 kilómetros, el primer lugar fue para el keniano Eric Kirprono Kiptanui, quien completó el recorrido en 2 horas, 17 minutos y 35 segundos. El segundo puesto correspondió a su compatriota Joseph Kiptum, mientras que el colombiano Carlos Mario Patiño Barco se quedó con la tercera posición y completó el podio de la prueba masculina.

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En la categoría femenina de la misma distancia, la victoria fue para la peruana Deisy Castro. La atleta registró un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 9 segundos y se ubicó en lo más alto de la clasificación. El segundo lugar fue para la colombiana Mildrey Echavarría, mientras que Lina Pantoja, también representante de Colombia, terminó tercera.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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