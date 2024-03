Un sujeto de 28 años que tenía brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y además acumula unas 16 anotaciones por varios delitos, fue capturado tras robar a taxista en Bucaramanga.



Fue en el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, a donde el taxista llegó a recoger una carrera terminó siendo víctima de un atraco.

“Dos muchachos me pararon, me quitaron mis pertenencias. Uno de ellos, con un cuchillo, me pegó un puntazo en el brazo y me quitó mis cosas”, le comentó la víctima del atraco a el diario local La Vanguardia.



Tras conocerse esta información, el alcalde de Bucaramanga a través de sus redes sociales solicitó una “reestructuración urgente” del sistema judicial y penitenciario de Colombia.

“Este hombre fue capturado por la Policía de Bucaramanga con brazalete del Inpec y más de 16 anotaciones por diferentes delitos. Es desgastante para nuestra Policía trabajar tanto en capturas, cuando estos delincuentes a las horas están libres haciéndole daño de nuevo a la gente honesta. Esto tiene que cambiar en Colombia”, escribió en la red social X Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.