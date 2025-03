Tía de Sara Sofía reaccionó a versión de Epa Colombia sobre supuesto destino de la niña desaparecida

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, también conocida como Epa Colombia, quien se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, cumpliendo con una condena de cinco años y dos meses de prisión, fue nuevamente noticia este martes y no por su proceso judicial sino por una confesión que hizo sobre el presunto paradero de la niña Sara Sofía Galván, reportada como desaparecida desde el 15 de febrero de 2021.

Epa Colombia le contó lo siguiente a la Revista Semana: “Estoy viviendo al lado de la del caso de Sara Sofía, “estoy viviendo con Carolina Galván “, y también aseguró que su otra vecina es una madre que fue capturada por matar a su hija a golpes.

Pero su relato no se quedó ahí. Epa Colombia ‘soltó la bomba’ al decir que Carolina le contó lo que le había pasado a la pequeña Sara Sofía.

“Sara Sofía ya no está acá. Ella en medio de sus locuras y sustancias con la persona con quien estaba le hizo cometer un grande error: mataron a la niña”, dijo Daneidy sobre lo que le reveló Carolina.

En esta entrevista, Daneidy también manifestó que Carolina le dijo que “habían quemado” a Sara Sofía.

“Me causa mucha tristeza y mucho dolor”, contó la joven tras la confesión de Carolina sobre este crimen.

“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, añadió.

También contó que suele hablar mucho con Carolina Galván, a quien le manifiesta que el único que la puede juzgar y perdonar es Dios.

Cabe recordar que por el desaparecimiento de la niña fueron condenados Carolina Galván, de 23 años, y Nilson Díaz, el padrastro de la menor, quien tiene 48 años.

Epa Colombia y caso Sara Sofía Galván Caracol

Tía de Sara Sofía reaccionó a la confesión de Epa Colombia

Tras las declaraciones de Epa Colombia en las que aseguró que la mamá de la niña le había contado lo que pasó realmente con Sara Sofía, Xiomara Galván, tía de le pequeña desaparecida, le dijo a Revista Semana: “Esto me deja anonadada. El caso de Sarita ha sido muy complicado, en el que se han dicho muchas cosas, entre esas la que se dice ahora en la entrevista. Ya son cinco años desde que pasó esto y uno sigue con las secuelas de todo".

Xiomara complementó: “Lo que siempre les he dicho a las autoridades es que, como institución encargada de investigar este caso, les quedó grande. Nilson y Carolina ya están condenados, en parte uno siente satisfacción, pero no realmente la satisfacción total que uno quiere”.

Finalmente, la tía de Sara Sofía adujo que “como familia, siempre guardamos la esperanza de que en algún momento Nilson o Carolina digan la verdad de qué pudo haber pasado con Sarita y dónde está”.