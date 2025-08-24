Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Más de diez uniformados de la Policía resultaron heridos en Hip Hop al Parque, en Bogotá

Más de diez uniformados de la Policía resultaron heridos en Hip Hop al Parque, en Bogotá

Vendedores informales de licor estarían involucrados con el ataque a los auxiliares y agentes. Una joven de 18 años, que presta servicio como auxiliar, sufrió un trauma craneoencefálico.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: agosto 24, 2025 09:57 p. m.
Hip Hop al Parque
Las autoridades tuvieron que intervenir para reestablecer el orden. -
Foto: redes sociales

En Hip Hop al Parque, un evento que se adelantaba en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, se tornó violento y por lo menos 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora resultaron heridos tras ser agredidos por personas que se encontraban en el lugar.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables”, expresó el alcalde Carlos Fernando Galán, al rechazar estos actos violentos.

¿Por qué atacaron a los uniformados?

Según información dada por la Secretaría de Gobierno distrital, “vendedores informales de licor rompen las vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al evento” de Hip Hop al Parque.

Cuando la Policía quiso intervenir para detener a las personas que se colaron al evento, algunos de los asistentes “que se encontraban al interior se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas”, agrega la entidad.

De acuerdo con el alcalde Galán, 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque resultaron heridos por las agresiones, que fueron grabadas por algunos testigos y publicadas en redes sociales.

Entre los lesionados, según el mandatario capitalino, hay “una mujer Policía, de apenas 18 años, (que) fue herida en la cabeza y presenta un trauma craneoencefálico”.

“Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”, condenó Galán.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó que el “equipo de Diálogo Social realizó cordón de seguridad para movilizar a los auxiliares heridos al punto de asistencia más cercano del evento”.

Poco después, con presencia del GUFUD y el UNDMO, se retomó el control del espacio en Hip Hop al Parque.

Hace menos de un mes, un incidente violento también se registró en el Movistar Arena, cuando se iba a presentar el grupo argentino Damas Gratis, un grupo de cumbia argentino cuyas canciones son muy populares entre los hinchas de fútbol.

Precisamente, aficionados que fueron al show se enfrentaron y en la puerta 5 del recinto, frente a la carrera 30, otro grupo de personas tumbó las puertas de vidrio e ingresó. Las agresiones se elevaron y el concierto fue cancelado.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

