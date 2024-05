Feminicidas en Colombia, a pudrirse en prisión: sin libertad anticipada ni casa por cárcel

Tras los recientes casos de feminicidio perpetrados en Bogotá (específicamente los de Steffany Barrancoy Natalia Vásquez Amaya), el ministro de Justicia, Néstor Osuna, firmó la ley que contempla la eliminación de cualquier tipo de beneficio para personas condenadas por este delito.

El ministro de Justicia explicó que, “si bien, esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más”.

Indicó que, aunque los condenados no contaban con demasiados beneficios, "sí conservaban algunos pocos, (pero) esta ley los retira, entonces va a tener que ser el cumplimiento completo de la pena en una cárcel sin ninguno de estos beneficios”.

Es decir, no se concederán "la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria corno sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que, esto sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco años anteriores".

Esta medida establece que no se concederán beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria, ni siquiera cuando hayan cumplido con la mitad de la condena.

El anuncio del ministro Osuna se da una semana después de que señaló que hay un proyecto de ley, pensado dentro de la reforma a la justicia, para entregar beneficios a personas que incurran en graves delitos, esto con el fin de lograr la verdad y desmantelar organizaciones, y personas que incurran en delitos como el del feminicidio.

Los dos feminicidios que enlutan a Bogotá

En menos de 24 horas, ocurrieron dos feminicidios en Bogotá. El primero se dio en el centro comercial Santafé, el miércoles 29 de mayo, donde la expareja de Steffany Barranco la abordó y asesinó.

Steffany Barranco tenía 32 años y era madre de dos pequeños, de 6 y 9 años.

Según contó el papá de la víctima, don Alonso Barranco, a Noticias Caracol, su hija le había dicho: “Papi, vente para acá, para Bogotá, para que me ayudes con los niños porque me voy a dejar de Iván”, pues “ya venían teniendo problemas porque, o sea, unos días antes él le había cogido la ropa y se la había picado toda. Entonces, por eso era que yo me quería ir para Bogotá, pero como ya él sabía que yo me iba para Bogotá, pues el hombre cogió y se adelantó primero”.

Luego del ataque, el señalado feminicida intentó quitarse la vida, pero se encuentra recuperándose en un centro médico.

El segundo feminicidio ocurrió el 30 de mayo en el barrio Tierra Linda, localidad de Suba. La víctima fue identificada como Natalia Vásquez Amaya, de 31 años. Ella era mamá de un bebé de 3 añitos.

Según las autoridades, el victimario fue su pareja, quien llegó hasta la vivienda de la mujer argumentando que iba a visitar a su hijo.

Tras atacarla, Natalia salió a pedir ayuda, pero se desplomó y falleció. La familia apareció para socorrerla, pero el sujeto también los hirió con un arma cortopunzante y luego procedió a dispararse con un arma de fuego. Este feminicida murió.

