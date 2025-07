Turistas denuncian brotes en la piel por entrar al mar en Santa Marta: Secretaria de Salud responde

Ronchas rojizas, picazón intensa y lesiones que llegaron incluso a sangrar. Así describe Mishell Dayana Pedrozo el brote que apareció en su piel y en la de sus tres hijas horas después de haber ingresado al mar en la playa de Puerto Gaira, en la bahía de Santa Marta. Según su relato, todo comenzó con una sensación de ardor apenas entró al agua, pero lo que parecía un malestar leve derivó en una noche sin sueño, marcada por la irritación, el escozor constante y la desesperación de no encontrar alivio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado domingo 6 de julio, Mishell y su familia decidieron disfrutar de una tarde de playa, sin imaginar que horas más tarde terminarían cubiertos por brotes severos. “Yo estaba sentada en la arena, ellos se metieron al mar, hasta ahí todo iba bien, pues como todo, yo fui a disfrutar el agua. Entonces, me metí a bañarme. En ese momento sentí que me picaba la piel: ‘Me pica, me fastidia’”, relató Mishell a Caracol Radio Santa Marta. Aunque sus hijas no mostraron señales de molestia de inmediato, ella asegura que sintió una reacción cutánea apenas se sumergió.

Pedrozo explicó en entrevista con W Radio que vive en Santa Marta y desde tiene memoria ha frecuentado esa playa. “Soy ciudadana de Santa Marta, toda mi vida he vivido acá y crecí bañándome en esa playa de Puerto Gaira. Es la primera vez que me sucede esta situación y es algo que tiene mal a mi familia”, afirmó.

Publicidad

Tras retirarse del mar hacia las 5:30 p. m., empezaron a notar que las niñas tenían molestias en el rostro. “Les picaba la cara. Les compramos agua y les lavamos la carita”, dijo. Pero los síntomas se intensificaron al llegar a casa. “Como a eso de las 9:30 de la noche, ya para dormir, las niñas tenían la piel roja, les picaba, tenían un brote”, narró. Como no contaban con medicamentos, recurrieron a aplicarles alcohol. “Ellas no durmieron nada, yo no dormí nada”, agregó.

La madre también contó que una de sus hijas, al rascarse repetidamente, llegó a hacerse heridas en la piel. “Simplemente nos aplicamos alcohol y bueno, no dormimos literal nada, o sea, fue algo fastidioso toda la noche rascándonos, molestándonos”, señaló a Caracol Radio. “Una de las niñas, de tanto rascarse, le empezó a sangrar la piel”.



¿Por qué aparecieron brotes en la piel de turistas de Santa Marta? Secretaria de Salud explica razón

Han surgido muchos testimonios en redes sociales REDES SOCIALES

Publicidad

Ante la viralización del caso en redes sociales y la aparición de nuevos testimonios de turistas y residentes que reportaron reacciones similares tras visitar playas samarias, la Secretaría de Salud del Distrito activó un plan de respuesta y emitió un comunicado aclarando que, tras las primeras indagaciones, no existe evidencia científica que relacione directamente la calidad del agua de mar con las lesiones cutáneas.

Jorge Lastra, secretario de Salud de Santa Marta, afirmó que la entidad actuó rápidamente una vez conoció la denuncia: “La Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta, una vez tuvo conocimiento de las circunstancias, generó unas actuaciones administrativas que nos permitieron finalmente tomar una decisión y transmitírsela a la opinión pública”.

En diálogo con medios locales, Lastra indicó que revisaron las historias clínicas de las personas afectadas y no hallaron evidencia médica concluyente que relacione los síntomas con la calidad del agua del mar. “No existe hasta el momento evidencia médica que permita conectar la calidad del agua del mar con lo que les sucedió a ellos”, dijo.

La Secretaría de Salud lideró una mesa técnica junto a entidades ambientales como la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), el Departamento Administrativo de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) y la Empresa de Servicios Públicos Essmar, con el objetivo de investigar a fondo las causas del incidente.

Publicidad

Durante la reunión técnica se concluyó que las afectaciones podrían haber sido ocasionadas por el contacto con organismos marinos naturales. “Se puede determinar que las reacciones producidas se dan por exposición a larvas de medusas, anémonas o hidras; las cuales son comunes en esta época del año”, explicó Lastra. De acuerdo con el funcionario, estas especies pueden generar reacciones alérgicas en la piel tras un contacto ocasional.

Asimismo, el secretario aclaró que la ciudadanía debe tener en cuenta que brotes o erupciones cutáneas pueden ser provocados por múltiples factores, incluyendo exposición prolongada al sol, cosméticos, picaduras de insectos o contacto con especies marinas. “Hicimos una mesa técnica con los especialistas… se concluyó, entre otras, que pudo haber sido que tuvieron un contacto con algas marinas, aguamalas o algún tipo de estos elementos que genera reacciones en la piel”, reiteró en diálogo con la emisora Caracol Radio.

Publicidad

En las inspecciones realizadas por las autoridades ambientales, se identificó un vertimiento cercano a la zona, pero este provenía del agua residual de una piscina y ya fue atendido por Corpamag. “El plan de contingencia está activo. Nosotros ya venimos generando acompañamientos en el sector, venimos haciendo visitas. Encontramos un vertimiento y ya Corpamag actuó”, aseguró el secretario.

A pesar de la posición oficial, en redes sociales han aparecido múltiples testimonios que refuerzan la alerta ciudadana. “Confirmo, hace una semana llegué de Santa Marta con una dermatitis tremenda, un brote en la piel anormal y ronchas por todo el cuerpo, y no solo yo, mi sobrina de 5 años estaba igual”, escribió el usuario @juandievargas en X.

Bañistas denuncian brotes REDES SOCIALES

Otro internauta, Andrés Salazar, compartió: “A mi novia y a mí también nos pasó, parecido a una alergia ya que picaba mucho y surgió en cuestión de horas. Sin embargo, apareció 4 días después de ir a Taganga, lo cual me genera duda si es específicamente por el mar”.

“Fui a Santa Marta y también me pasó. Llegué con un brote y un malestar horrible, me duró más de una semana. Probé muchas cremas costosas”, comentó otra usuaria.

Publicidad

La Alcaldía de Santa Marta indicó que los resultados preliminares no muestran presencia de agentes contaminantes en niveles que representen un riesgo para la salud humana. No obstante, las autoridades locales continúan monitoreando la situación y no descartan nuevas acciones si se identifica un patrón reiterado.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.