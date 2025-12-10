Así es el reloj inteligente que vale menos de $100 mil pesos en D1: lo puede comprar con la prima

Llega la temporada decembrina y, con ella, una época de unión, cariño y solidaridad. Por esta razón, miles de colombianos buscan la manera de manifestar su afecto a través de regalos y detalles. En medio de este ambiente festivo, Tiendas D1, uno de los supermercados más populares del país por sus precios accesibles, presentó un catálogo especial con más de 50 productos para estas fechas, que incluye ropa, artículos para el hogar, juguetes y dispositivos electrónicos. Entre ellos destaca un reloj inteligente que cuesta menos de 100.000 pesos.



El smartwatch, de la marca Red Flag, está disponible en colores negro, azul oscuro y rosado. Cuenta con una pantalla de 1.39 pulgadas, dimensiones de 4.6 x 4.6 x 1.1 cm, función de llamada, monitoreo de salud, 64 MB de RAM y una batería que promete entre 3 y 5 días de duración, con un tiempo de carga aproximado de 2 horas. Todo esto por un precio de $89.900.

Opciones para los más pequeños del hogar

Para los más pequeños también hay alternativas, pues tiendas D1 incluyó en su catálogo 18 productos infantiles, entre ellos, también un reloj electrónico con pantalla digital de la marca Space Dot, diseñado para estimular la creatividad de los niños.

Este reloj permite intercambiar correas, personalizar los diales y jugar con accesorios y colores llamativos. Este accesorio esta disponible en tonos rosado y morado, tiene dimensiones de 22.5 x 4 x 1.6 cm, y se vende por $25.900. La cadena informó que hay 30.000 unidades disponibles.



Disponibilidad del catálogo extraordinario de Navidad

Todos estos productos pueden adquirirse en las tiendas físicas de D1 y también a través de su página oficial. No obstante, la empresa aclaró que estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que recomienda a los interesados planear sus compras con anticipación, especialmente ahora que se acerca el pago de la prima de diciembre.



Para conocer el catálogo completo, los usuarios pueden consultar la página web de Tiendas D1 o unirse a su canal oficial de WhatsApp, donde se actualiza constantemente la información sobre ofertas y disponibilidad de productos.



Con esta campaña, D1 invita a los colombianos a vivir la Navidad con detalles accesibles: “La magia de regalar empieza en D1. Dale una sorpresa a quienes amas sin gastar de más”, destaca la cadena en su promoción navideña.

Esta nueva iniciativa navideña de Tiendas D1 se suma al reciente impulso comercial que dejó su campaña de Black Friday, conocida como “Black Days”, en la que la compañía sorprendió al lanzar una línea de electrodomésticos a precios bajos.

Durante esa jornada, la cadena ofreció productos como parrillas raclette, freidoras de aire, aspiradoras 2 en 1, barras de sonido y mini planchas para el cabello, estas ofertas continúan disponibles en su sitio oficial de domicilios bajo la categoría “Black Days” hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias.

