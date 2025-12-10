Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: números ganadores

El sorteo Chontico Noche se ha convertido e un juego de azar con mucha participación suroccidente colombiano, con una marcada presencia en el departamento del Valle del Cauca. Este sorteo se lleva a cabo 7 de la noche, de lunes a viernes, y su frecuencia ha permitido mantener el interés constante de los apostadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La dinámica del juego es simple: se extrae al azar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Este formato asegura igualdad de condiciones, porque cada número tiene la misma probabilidad de salir. Además, la estructura del sorteo está diseñada para mantener orden y claridad en todo el proceso, lo que refuerza la confianza de quienes participan.



Resultado del Chontico Noche del 10 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra: Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se transmite en vivo, permitiendo que los participantes sigan el proceso en tiempo real. Para garantizar la transparencia, se aplican controles que validan la legitimidad de cada extracción. Al finalizar, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca y se pueden consultar en las plataformas digitales oficiales y en los medios autorizados.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Fecha Resultado Chontico Noche 09 de diciembre del 2025 6686 Chontico Día 09 de diciembre del 2025 2083 Chontico Noche 08 de diciembre del 2025 0662 Chontico Día 08 de diciembre del 2025 6819 Chontico Noche 07 de diciembre del 2025 9570 Chontico Día 07 de diciembre del 2025 9962 Chontico Noche 06 de diciembre del 2025 1308 Chontico Día 06 de diciembre del 2025 0321 Chontico Noche 05 de diciembre del 2025 0997 Chontico Día 05 de diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche 04 de diciembre del 2025 4222 Chontico Noche 04 de diciembre del 2025 3263 Chontico Día 04 de diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 03 de diciembre del 2025 5636 Chontico Día 03 de diciembre del 2025 3290 Chontico Noche 02 de diciembre del 2025 8104 Chontico Día 02 de diciembre del 2025 2190 Chontico Noche 01 de diciembre del 2025 1890 Chontico Día 01 de diciembre del 2025 6960 Chontico Noche 30 de noviembre del 2025 8962 Chontico Día 30 de noviembre del 2025 5817 Chontico Noche 29 de noviembre del 2025 8778 Chontico Día 29 de noviembre del 2025 8320 Chontico Noche 28 de noviembre del 2025 9428 Chontico Día 28 de noviembre del 2025 9539 Super Chontico Noche 27 de noviembre del 2025 6887 Chontico Noche 27 de noviembre del 2025 4016 Chontico Día 27 de noviembre del 2025 8059 Chontico Noche 26 de noviembre del 2025 2241 Chontico Día 26 de noviembre del 2025 6309 Chontico Noche 25 de noviembre del 2025 0964 Chontico Día 25 de noviembre del 2025 3808 Chontico Noche 24 de noviembre del 2025 8816 Chontico Día 24 de noviembre del 2025 7600 Chontico Noche 23 de noviembre del 2025 7491 Chontico Día 23 de noviembre del 2025 5298 Chontico Noche 22 de noviembre del 2025 6151 Chontico Día 22 de noviembre del 2025 7036 Chontico Noche 21 de noviembre del 2025 0583 Chontico Día 21 de noviembre del 2025 2922

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio



El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL