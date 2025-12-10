Así puede comprar la cámara instantánea viral del D1, que vale menos de $100 mil pesos

De acuerdo con varios portales especializados, las cámaras instantáneas se han convertido en uno de los regalos tendencia para este fin de año. Por eso, un modelo ofrecido por Tiendas D1 comenzó a viralizarse en TikTok e Instagram, gracias a su estilo vintage y su precio accesible.



Este artículo hace parte de los Extraordinarios de Navidad que lanzó D1 para diciembre, una estrategia con la que la cadena promete , como indica su eslogan, ofrecer “calidad muy alta a precios muy bajos”. Estos productos estarán disponibles del 4 al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, por lo que D1 recomienda a los interesados planear sus compras con anticipación, especialmente ahora que se acerca el pago de la prima de diciembre.



¿Cómo comprar la cámara instantánea del D1?

La cámara ofertada corresponde al modelo Cámara Instantánea Blanco y Negro Red Flag, diseñada para amantes de la fotografía retro, recuerdos especiales o proyectos creativos.

La cámara instantánea del D1 está disponible en colores lila y azul, cuenta con una pantalla de 2 pulgadas, resolución de 12 megapíxeles y dimensiones de 11.1 x 8.3 x 4.3 centímetros. Incluye cuatro rollos de papel de impresión y tiene un precio de $79.900 por unidad, con un total de 15.000 ejemplares disponibles. Aunque este producto ya no aparece en la página oficial de Tiendas D1, aún podría encontrarse en puntos de venta físicos, dependiendo del inventario de cada sede.

De acuerdo con las reseñas que se han viralizado en TikTok, la cámara no funciona como las instantáneas tradicionales que utilizan cartuchos especiales, sino que opera mediante impresión térmica. Esto significa que las fotografías se imprimen sobre un papel similar al de las facturas, por lo que, con el paso del tiempo, las imágenes podrían desvanecerse o perder nitidez.



A pesar de esta limitación, usuarios destacan que el dispositivo incluye funciones adicionales que resultan útiles, como la posibilidad de insertar una tarjeta SD para almacenar fotos en formato digital y la opción de capturar imágenes tanto con la cámara frontal como con la trasera. En los comentarios y pruebas compartidas en redes sociales, muchos compradores resaltan su buena relación entre calidad y precio, señalándola como una alternativa accesible para quienes buscan un regalo creativo y económico durante la temporada navideña.



Otros productos disponibles en la página de D1

Mientras la cámara instantánea se agota rápidamente, la plataforma oficial de D1 mantiene disponibles otros artículos incluidos en los Extraordinarios de Navidad, entre ellos:



Relojes inteligentes

Máquinas para hacer mini donas

Mini planchas

Parlantes

Micrófonos para karaoke

Además, el catálogo navideño incluye cerca de 20 productos de juguetería para los niños del hogar, como juegos didácticos, relojes digitales, carpas, bloques armables y carros, todos disponibles en línea o en tiendas físicas.

Para conocer el catálogo completo con los más de 50 productos navideños, los usuarios pueden consultar la página web de Tiendas D1 o unirse a su canal oficial de WhatsApp, donde se actualiza constantemente la información sobre ofertas y disponibilidad de productos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL