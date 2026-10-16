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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día hoy: resultados del viernes 16 de octubre de 2026 y cómo verificar si ganó

Caribeña Día hoy: resultados del viernes 16 de octubre de 2026 y cómo verificar si ganó

La Caribeña Día publica un número principal de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria que hace parte de la estructura actual de sus sorteos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Caribeña Día 16 de octubre de 2026: resultados de hoy con la quinta cifra
Caribeña Día 16 de octubre de 2026: resultados de hoy con la quinta cifra -
Getty Images - La Caribeña

Los resultados de La Caribeña Día de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron publicados. Este sorteo, uno de los más consultados en la región Caribe colombiana, se realiza diariamente y forma parte de los juegos de chance que permiten apostar a un número de cuatro cifras acompañado por una quinta balota. El sorteo tiene programación permanente durante toda la semana y se juega habitualmente a las 2:30 de la tarde.

Resultado de Caribeña Día hoy, 16 de octubre de 2026

El número ganador de La Caribeña Día para este viernes es el siguiente:

  • Cifra ganadora:
  • Quinta balota:

Con la publicación de estas cifras, los apostadores ya pueden comparar el resultado oficial con los números registrados en sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades del juego. La Caribeña publica un número principal de cuatro cifras y una quinta cifra complementaria que hace parte de la estructura actual de sus sorteos.

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La modalidad diurna de La Caribeña mantiene sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El juego tiene una fuerte presencia en la Costa Caribe y comparte características con otros chances tradicionales del país, ya que permite apostar números comprendidos entre 0000 y 9999. Cada participante define el monto de su apuesta y la modalidad en la que desea jugar. Posteriormente debe esperar la publicación de las cifras oficiales para establecer si consiguió un acierto total o parcial.

Cómo se pagan los premios de Caribeña Día

El plan de premios del chance contempla diferentes posibilidades de pago de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. Quienes logran el pleno de cuatro cifras pueden recibir hasta 4.500 veces el valor apostado, mientras que las modalidades de tres cifras, pata y uña también generan premios según las condiciones de la apuesta realizada. La modalidad de cuatro cifras combinadas, en la que el orden de los números no es determinante, también tiene una tabla de pagos específica dentro del esquema tradicional del chance.

Dónde se puede jugar La Caribeña

Los apostadores pueden registrar sus jugadas en los puntos habilitados por SuperGIROS, operador asociado a este chance, así como en las redes autorizadas de apuestas permanentes que funcionan en distintas regiones del país. También existen canales digitales autorizados para realizar apuestas antes del cierre del sorteo.

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La transmisión y publicación de resultados suele estar asociada a los canales oficiales del juego y a medios que hacen seguimiento permanente a las loterías y chances más importantes de Colombia. Además, los horarios de referencia para los sorteos de La Caribeña Día están vinculados a la programación de Telecaribe, canal regional donde históricamente se difunden estos resultados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA
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