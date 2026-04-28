Resultados Chontico Noche último sorteo martes 28 de abril de 2026: números ganadores

La jornada de este martes 28 de abril de 2026 se viste de gala para uno de los sorteos más emblemáticos y queridos por los apostadores en Colombia: el Chontico Noche. Bajo su popular y optimista lema, "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de azar se ha consolidado como una tradición arraigada, especialmente en el Valle del Cauca y toda la región del suroccidente del país. La expectativa crece minuto a minuto entre miles de ciudadanos que ven en este sorteo una oportunidad real de transformar su realidad económica con una inversión mínima.



Como es habitual en los días de semana, la cita con la fortuna está programada para las 7:00 p. m., momento en el cual las baloteras neumáticas, certificadas para garantizar la total aleatoriedad y transparencia del proceso, entrarán en funcionamiento bajo la supervisión de las autoridades competentes. La transmisión en directo se realiza a través del canal Telepacífico, permitiendo que los seguidores del chance verifiquen en tiempo real si sus números coinciden con los seleccionados por el azar.



Resultados Chontico Noche último sorteo martes 28 de abril de 2026

A continuación, se presentan los resultados oficiales de la jornada, una vez validados por los delegados del juego:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

(Nota: Los resultados estarán disponibles y serán actualizados inmediatamente después de que finalice la emisión oficial del acta correspondiente por parte de los operadores del juego).



¿Como participar de Chontico Noche?

Para los analistas y apostadores que siguen de cerca las tendencias de los números, es fundamental revisar el histórico reciente. El pasado domingo 26 de abril, el número favorecido fue el 2005 con la serie 4. Por su parte, en el sorteo del lunes 27 de abril, la suerte recayó en la combinación 5-2-8-4, con una quinta balota marcada con el número 8. Estos datos no solo alimentan las cábalas de los jugadores, sino que demuestran la frecuencia diaria de oportunidades que ofrece este sorteo, el cual juega los 365 días del año, incluyendo domingos y festivos.

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El Chontico Noche destaca por su sencillez y flexibilidad. A diferencia de las loterías tradicionales que utilizan billetes preimpresos, este funciona bajo la modalidad de chance, lo que otorga al participante la libertad absoluta de elegir su propio número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. La accesibilidad es otro de sus grandes pilares. Los jugadores pueden realizar apuestas desde los $500 pesos colombianos, lo que permite la participación de personas con diversos presupuestos. No obstante, el premio mayor es proporcional a la inversión realizada; por ejemplo, acertar las cuatro cifras paga 4.500 veces lo apostado. Otras modalidades incluyen el acierto de tres cifras (400 veces lo apostado), dos cifras o "pata" (50 veces) y una cifra o "uña" (5 veces).

Es importante recordar que el Chontico nació bajo el respaldo de la Lotería del Valle. Más allá del entretenimiento y la posibilidad de ganar premios, el juego cumple una función social crítica: generar transferencias económicas directas para el sistema de salud pública de la región.



Para quienes resulten ganadores este martes, las autoridades recomiendan conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas, y presentarse con su documento de identidad en los puntos autorizados de la red Gane en el Valle, o a través de aliados como Paga Todo y SuperGIROS en otros departamentos. Los premios están sujetos a los descuentos de ley y retenciones por ganancia ocasional vigentes en la normativa colombiana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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