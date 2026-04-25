Minjusticia se pronuncia sobre la extradición de Zulma Guzmán: "Hasta noviembre no sabremos nada"

El proceso judicial internacional que busca traer de regreso a Colombia a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el denominado caso talio, ha entrado en una fase de espera prolongada. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, entregó detalles sobre el estado del trámite.

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Recientemente, confirmó que la decisión sobre si la mujer será enviada al país para enfrentar a la justicia no será inmediata y dependerá de los tiempos establecidos por el sistema judicial británico.

En entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que “lo vamos a saber más o menos en noviembre con una audiencia donde el poder judicial empezará a mirar el tema de si extradita o no”.



Esta afirmación despeja las expectativas de un desenlace rápido en el proceso de extradición, que ha captado la atención pública por la gravedad de los cargos que enfrenta Guzmán: homicidio múltiple y tentativa de homicidio.



El ministro Cuervo fue enfático al señalar que el país deberá esperar varios meses para conocer avances concretos. Además, advirtió que el resultado del trámite no es una certeza absoluta: “Tampoco hay garantías de que vaya a ser extraditada”, sostuvo, y aclaró que la decisión final recae exclusivamente en las autoridades judiciales del país donde fue capturada.



Las condiciones carcelarias: el requisito del Reino Unido

Uno de los mayores obstáculos para concretar la extradición radica en las exigencias del sistema judicial británico respecto a los derechos humanos y las condiciones de reclusión que enfrentaría Zulma Guzmán en territorio colombiano. Según el funcionario, la justicia de ese país busca verificar que el centro penitenciario donde sería recluida cumpla con estándares internacionales, específicamente aquellos relacionados con la Convención Europea de Derechos Humanos.

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“El sistema judicial británico quiere asegurarse que, en caso de que sea extraditada, será recibida en un centro penitenciario que cumpla con todos los requisitos”, explicó el ministro. Este proceso de verificación incluía la visita de una experta independiente programada para el pasado 30 de marzo, la cual sufrió retrasos significativos debido a problemas de comunicación entre las partes.

Al respecto, el ministro Cuervo indicó que actualmente “toca esperar que se reprograme la visita”, sin que exista todavía una fecha oficial para esta inspección técnica.



El pabellón que espera a Zulma Guzmán en El Buen Pastor

De concretarse la extradición, Zulma Guzmán sería recluida en la Cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, el centro penitenciario femenino más grande del país. Ante las inquietudes internacionales sobre las condiciones de seguridad, el director del INPEC, teniente coronel Daniel Gutiérrez, explicó en entrevista con Los Informantes que la asignación de la interna dependerá de su clasificación de seguridad y de su estado de salud mental.

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“Establecen su condición de salud mental, pero también hay clasificación en términos de seguridad y de pena o de condena. Es decir, ¿qué delitos cometió? ¿qué condena tiene de 5 a 30 años?”, detalló Gutiérrez sobre el proceso de ingreso.

Dado su perfil de alto riesgo y el proceso internacional vigente, la señalada podría ser ubicada en el pabellón de máxima seguridad o "nivel 1", donde residen las mujeres solicitadas en extradición.

El coronel Gutiérrez fue transparente al reconocer los retos de hacinamiento que enfrenta el penal, el cual alberga a unas 1.600 mujeres a pesar de tener capacidad para 1.300. “No hay tranquilidad absoluta en el entendido de que, así como se presentan riñas en la calle, temas de convivencia, el hacinamiento hace que en una celda para dos mujeres pueda haber cuatro”, admitió el oficial. No obstante, aseguró que la institución puede “garantizar que cualquier persona privada de la libertad pague su condena... de una manera no tranquila, pero sí segura”.

Por su parte, Lina Castillo, directora del penal, describió el régimen estricto del pabellón de extraditables: “Por condiciones de seguridad no salen al resto del establecimiento a nada, ellas toman el sol aquí, acá ellas no salen porque como tienen alta seguridad”. Castillo también enfatizó su enfoque de trato humano dentro del centro: “Yo recibo a todo el mundo y trabajo con todo el mundo y a todas les trato con el mismo cariño y respeto... Procuro que la vida en prisión sea lo mejor llevadera posible”.

¿Hay nuevas posibles víctimas del caso talio?

Mientras se resuelve la situación diplomática y judicial en Inglaterra, en Colombia la Fiscalía General de la Nación ha seguido recolectando pruebas que sugieren que el plan de envenenamiento sistemático atribuido a Zulma Guzmán Castro era mucho más amplio de lo inicialmente reportado. Los hallazgos más recientes vinculan a la sospechosa con ataques dirigidos hacia la modelo Catalina Ramírez y Elvira María Restrepo, quien fuera su cuñada.

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El caso de Elvira María Restrepo se remonta al 9 de enero de 2025, cuando recibió un paquete de chocolates que, tras ser ingeridos, le provocaron graves complicaciones de salud que requirieron hospitalización. En su momento, la víctima y los médicos atribuyeron el malestar a una supuesta intoxicación alimentaria, pero ella estuvo hospitalizada convencida de que se había intoxicado con unas espinacas.

Sin embargo, tras la captura de la sospechosa y el análisis de los hechos, las autoridades concluyeron que se trataría de talio, una sustancia que, por carecer de olor, color y sabor, resulta extremadamente difícil de detectar en los diagnósticos clínicos iniciales.

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Por otro lado, la modelo Catalina Ramírez también habría estado en el radar de la señalada. Según las investigaciones, el 3 de abril de 2025 se realizó un pedido de chocolates a su nombre bajo el mismo esquema utilizado en los casos fatales. Por fortuna para Ramírez, el paquete nunca llegó a sus manos, lo que evitó que consumiera el producto. Estos nuevos casos refuerzan la hipótesis de la Fiscalía sobre una conducta sistemática por parte de Zulma Guzmán.



Una sustancia altamente tóxica

La complejidad del caso también reside en la naturaleza de la sustancia utilizada: el talio, conocido como el "veneno del envenenador". Andrea Bernal, toxicóloga de Medicina Legal, explicó en Los Informantes que identificar estos ataques es un reto para la medicina forense y clínica, ya que sus síntomas suelen confundirse con enfermedades comunes “deterioros neurológicos o deterioros cardíacos”.

La experta señaló que, en el proceso contra Zulma Guzmán, los hallazgos científicos han sido determinantes: “Encontramos una cantidad, digamos que muy relevante para establecer la causa de muerte y la encontramos en varias matrices, incluso en matrices no biológicas, es decir, en alimentos que estaban relacionados”.

Por ahora, Zulma Guzmán permanece bajo custodia en Inglaterra desde el 16 de diciembre de 2025, fecha en la que fue capturada tras un intento de huida en el que se lanzó al río Támesis. Cabe recordar que es señalada de haber orquestado un plan que causó la muerte de dos menores de edad y dejó a otros dos con graves afectaciones en su salud.

Su defensa alega actualmente problemas de salud mental con el fin de frenar su extradición a Colombia. Entre tanto, la justicia colombiana avanza en el proceso y las familias de las víctimas permanecen a la espera de decisiones claras y oportunas que permitan esclarecer los hechos y garantizar que el caso continúe y se haga justicia.