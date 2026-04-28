Así quedaron vehículos quemados por criminales en la vía al mar, en Dagua, Valle del Cauca

No para la violencia en el Valle del Cauca. Durante la noche del lunes 27 de abril, presuntos disidentes de las Farc que comanda alias Iván Mordisco interceptaron tres vehículos y les prendieron fuego en la vía al mar, en el kilómetro 46, en la vía que de Loboguerrero conduce a Dagua.

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Las autoridades tardaron en llegar al punto porque temían que se tratara de una emboscada contra ellas. (Lea también: Así disidencias de las Farc planearon el atentado terrorista en Cajibío que dejó más de 20 muertos)



Criminales serían disidentes de la Jaime Martínez

Sobre las siete de la noche del lunes, hombres vestidos con prendas negras y portando armas de fuego de largo alcance, detuvieron tres vehículos, intimidaron a los conductores, los obligaron a bajar y les prendieron fuego a los automotores.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante (e) del Departamento de Policía del Valle, informó que “integrantes de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, queman dos vehículos tipo furgón y una camioneta de platón. Estos sujetos, al notar la presencia de la Policía, emprenden la huida hacia zona boscosa”.



Agregó que por el hecho “no se presentaron personas lesionadas”.



En la mañana del martes, en la vía al mar, aún estaban los restos calcinados de dos de los vehículos incinerados. (Lea también: La conmovedora historia de Toby, el perro que sobrevivió al atentado en Cajibío, Cauca)



La importancia de la vía al mar en Valle del Cauca

El gremio de transportadores ya está reportando pérdidas por 5 mil millones de pesos y la Asociación de Transportadores de Carga ha emitido, a través de sus redes sociales y a través de comunicados, una perentoria orden a sus conductores, no transitar en las siguientes vías:



Cali-Jamundí

Popayán-Pasto

Orito-Mocoa-Pitalito

Garzón-Pasto-Chachagüí

Mojarras-Pasto

San Pedro de Cartago-Mercadere

Mojarras-Popayán

Puracé-Pitalito

También les piden a los conductores de camiones de carga no quedar en trancones ni en protestas en las vías de: Cajibío, Panamericana, Loboguerrero, Jamundí, Corinto, Santander de Quilichao y Caldono.

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Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, precisa que, “a diario, por este corredor entre Cali y Pasto-Nariño, transitan alrededor de 1.500 a 2.000 vehículos que transportan casi 12.000 toneladas. Los vehículos afectados a la fecha son 3.815. Sobrecostos para la operación de transporte en razón del atentado, estamos sumando hoy 3.750 millones de pesos. Los daños, cuando hablamos de vehículos incinerados suman más de 1.100 millones de pesos, y las pérdidas por incineración pueden estar alrededor de 380 millones de pesos para un gran total hoy de 5.230 millones de pesos”.

“Tengamos en cuenta que los costos logísticos en el sur del país sobre esta ruta que es fundamental para el transporte de carga en Colombia están alrededor de 18,5%, mientras que en el resto del país esos costos logísticos son 15,6%. Muy seguramente van a aumentar y se van a incrementar, así como muchos fletes hoy han aumentado alrededor de entre un 50 a un 60% en comparación al viernes de la semana pasada”, agregó.

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Dijo “que las pólizas de seguro que determinan el cubrimiento de los equipos y de las mercancías también se van a incrementar”, por lo que “nuevamente y con vehemencia hacemos un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades competentes. El país no puede seguir perdiendo en competitividad, no puede seguirse generando zozobra y por supuesto, que quienes están hoy controlando estos territorios a sangre y fuego, continúen saliéndose con la suya”.

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