Lili Pink responde sobre allanamientos de la Fiscalía en cientos de tiendas a nivel nacional

Cientos de tiendas de la marca de ropa interior femenina Lili Pink fueron allanadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de lavado de activos y de contrabando. La empresa se pronunció a través de un comunicado y les dijo a las autoridades que "protejan la marca".



La empresa de ropa interior femenina, a través de un comunicado, se pronunció frente al allanamiento: “Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades".

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Agregó Lili Pink que "estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

La razón social de Lili Pink (Fastmoda) respondió ante los procedimientos que el CTI de la Fiscalía adelanta por extinción de dominio a cientos de tiendas. Esto dijo.



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"Hacemos llamado a proteger la marca": Lili Pink tras allanamientos

También envió un mensaje a quienes lelvan a cabo el proceso: “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo. Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento".



Finalmente, la entidad mencionó que "cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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