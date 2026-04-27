En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
CUMBRE PETRO-RODRÍGUEZ
ATENTADO BATALLÓN PICHINCHA
CRIMEN CAROLINA FLORES
EN AGUAS PROFUNDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lili Pink responde sobre allanamientos de la Fiscalía en cientos de tiendas a nivel nacional

Lili Pink responde sobre allanamientos de la Fiscalía en cientos de tiendas a nivel nacional

"Les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana", les dijo la empresa a las autoridades tras los allanamientos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de abr, 2026
Comparta en:
Lili Pink responde sobre allanamientos de la Fiscalía en cientos de tiendas a nivel nacional
Allanamiento a Lili Pink -
Redes sociales / Colprensa

Cientos de tiendas de la marca de ropa interior femenina Lili Pink fueron allanadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de lavado de activos y de contrabando. La empresa se pronunció a través de un comunicado y les dijo a las autoridades que "protejan la marca".

La empresa de ropa interior femenina, a través de un comunicado, se pronunció frente al allanamiento: “Como es de conocimiento público, la compañía actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por nuestro equipo. Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Agregó Lili Pink que "estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”.

Últimas Noticias

  1. Incendios Itagüí
    Imágenes registradas por usuarios.
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Videos muestran la magnitud del incendio en bodegas de Itagüí, Antioquia: así avanza la emergencia

  2. La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas de Lili Pink a nivel nacional
    Allanamiento a Lili Pink -
    Archivo
    COLOMBIA

    La razón por la que la Fiscalía allanó cientos de tiendas Lili Pink a nivel nacional

"Hacemos llamado a proteger la marca": Lili Pink tras allanamientos

También envió un mensaje a quienes lelvan a cabo el proceso: “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo. Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento".

Finalmente, la entidad mencionó que "cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales. Quedamos atentos a cualquier inquietud”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Lavado de Activos

Publicidad

Publicidad

Publicidad