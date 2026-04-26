De ayudante de latonería a conquistar YouTube con 10 millones de seguidores: así es el profe Alex

José Alexander Gómez Barrera, conocido en el entorno digital como el profe Alex, ha alcanzado un hito histórico para la educación en el mundo hispanohablante. Este docente lidera el canal de YouTube dedicado exclusivamente a las matemáticas con mayor número de visualizaciones y suscriptores a nivel global.

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Con una comunidad que supera los 10 millones de seguidores —una cifra que permitiría llenar 200 veces el estadio de fútbol más grande de Colombia—, Gómez Barrera, de 47 años, se ha consolidado como un referente de la educación digital. El equipo de Los Informantes lo visitó en Sogamoso, Boyacá, donde reside junto a su esposa, su hija y sus dos perros.

Este logro le ha valido el reconocimiento de la plataforma con la entrega de la placa de diamante, un galardón que, según portales especializados, solo recibe menos del 0,002 % de los más de 50 millones de canales existentes en YouTube.



Sobre el impacto de su trabajo en la vida de sus estudiantes, el edutuber manifestó: "Yo logré algo que la mayoría de las personas nunca van a lograr. Yo sé que yo ayudé a cambiar la vida de muchas personas". Su éxito ha sido tal que la revista Forbes lo incluyó en su lista de los creadores de contenido más destacados de Colombia.



Orígenes marcados por la superación

A pesar del reconocimiento internacional, la vida del profe Alex estuvo marcada por la superación. Su madre se dedicaba al hogar y su padre se desempeñaba como conductor, mensajero o bombero de gasolina. En ese contexto, José Alexander también hacía lo que fuera necesario para ayudarlo.



Uno de los recuerdos más nítidos de su niñez involucra la recolección de productos lácteos vencidos para alimentar animales. Su padre recogía leche y queso desechados por empresas para engordar marranos, pero antes de dárselos a los animales, Alexander debía probarlos para verificar si aún eran aptos para el consumo humano de la familia. Al respecto, el profesor señaló: "A mí me gusta contar eso para decirle a la gente, todos podemos”.

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Durante su etapa escolar, el profe Alex no fue un estudiante de excelencia académica; de hecho, perdió grado sexto y décimo. Su interés por los números surgió gracias a la metodología estricta de una tía que utilizaba cartones con operaciones matemáticas. Según relató, esta formación le permitió que la clase de matemáticas fuera la única que aprobara con facilidad en el colegio.



Del taller de latonería a la universidad

El profe Alex trabajó en diversos oficios informales para colaborar con los gastos del hogar. Fue operario en una dobladora industrial, vendedor de fritanga y ayudante de latonería. En este último empleo, su tarea consistía en lijar piezas metálicas durante jornadas completas, lo que causaba un daño severo en la piel de sus manos.

Pero un día decidió cambiar su rumbo y empezó a considerar la posibilidad de ir a la universidad. En una ocasión, utilizó el dinero que su padre le había entregado para pagar el servicio de energía de su casa para costear su inscripción. Se matriculó en la Licenciatura en Matemáticas y Estadística, la única opción nocturna disponible, lo que le permitía trabajar durante el día para mantenerse. Gracias a su alto desempeño académico, obtuvo becas que cubrieron la totalidad de sus estudios.



Así se volvió un fénomeno digital

Tras graduarse con honores, el profe Alex ejerció como docente durante más de 20 años en una institución educativa pública del municipio de Pesca, Boyacá. Su incursión en YouTube comenzó de manera fortuita hace aproximadamente una década, cuando publicó un video sobre cómo descargar archivos informáticos, tras haber investigado el tema por su cuenta. Ante la respuesta positiva del público, decidió enfocar su capacidad de explicación en su área de experticia: las matemáticas.

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Su primer curso estructurado en la plataforma fue sobre la ecuación de la recta. Con el tiempo, desarrolló un sello personal característico, basado en la práctica constante y el uso de una cuenta regresiva para revelar las soluciones.

El presente y futuro de la educación matemática

En la actualidad, este boyacense sostiene que su enfoque pedagógico defiende la idea de que el aprendizaje de las matemáticas es una herramienta para prepararse y enfrentar los retos cotidianos. "Si uno se acostumbra a resolver problemas, a no dejarse ganar, a no rendirse, si uno aprende eso de las matemáticas, la vida le va a quedar muchísimo más fácil", aseguró el profesor.

El docente no solo tomó la decisión de retirarse de las aulas presenciales para dedicarse por completo a su proyecto digital, sino que además, entre sus planes a corto plazo, se encuentra el desarrollo de una plataforma educativa que incorpore inteligencia artificial para ofrecer un seguimiento personalizado a cada estudiante.

Sin duda, el profe Alex se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la educación digital. Su historia, marcada por el esfuerzo, la disciplina y la innovación, refleja cómo la enseñanza puede trascender el aula para transformar vidas a escala global.