Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 28 de abril de 2026: números ganadores

El sorteo de El Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos los festivos, y el resultado se conoce a las 2:30 de la tarde. La transmisión se emite en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. A continuación se presentan los resultados de hoy, martes 28 de abril de 2026, junto con la quinta cifra que completa la información del sorteo.



Una vez termina la transmisión del sorteo, el resultado queda disponible de forma inmediata para su consulta. Esto permite revisar sin espera el número correspondiente a la jornada. Para registrarlo de manera correcta, la combinación debe copiarse tal como aparece en pantalla. Cada dígito debe anotarse completo, sin cambios ni faltantes, ya que todos hacen parte del resultado oficial. El número ganador solo se valida cuando la combinación coincide de forma exacta con la mostrada durante el sorteo.



Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 28 de abril de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 8408

: Quinta cifra: 5

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día funciona con reglas claras y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por la normativa del ente que regula este tipo de juegos en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en que salen durante la extracción. Además del juego principal, existen opciones para apostar a tres o dos cifras, cada una con premios definidos según la modalidad elegida. El sorteo también incluye la llamada quinta cifra, que es una balota adicional que se suma al resultado dependiendo del tipo de apuesta. Esta cifra hace parte del registro oficial y se tiene en cuenta solo cuando la modalidad jugada así lo requiere.



Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL