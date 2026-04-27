Perfil de Érika Herrera, suegra acusada de asesinar a Carolina Flores: esto se sabe de la mujer

En México sigue avanzando la búsqueda de Érika María Herrera, una mujer de 63 años que es la principal sospechosa del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores, quien además era la esposa de su hijo. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril y quedaron captados en una cámara de monitoreo de bebés.

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En el país azteca y a nivel internacional este crimen ha causado indignación y sorpresa ante la crueldad de los hechos y lo que ocurrió horas después del crimen. Las autoridades siguen tratando de establecer por qué ningún vecino escuchó los disparos que acabaron con la vida de la modelo y por qué el esposo de la misma tardó 24 horas para denunciar lo ocurrido.



¿Quién es la sospechosa?

Érika María Herrera ya tiene una orden de aprehensión en su contra emitida por las autoridades mexicanas tras la revelación del video y la denuncia de su propio hijo, Alejandro. La grabación muestra a las dos mujeres conversando en la sala del apartamento, cuando la suegra le pide a Carolina Flores algo que ella va a buscar en otra habitación.

Se ve que la mujer sigue a Carolina muy de cerca y siempre con las manos en los bolsillos. Cuando ambas entran a la habitación, en la cámara solo se ve la espalda de la suegra, pero se escuchan varias detonaciones de un arma y un grito. Después de todos los disparos Alejandro entra al lugar y enfrenta a su madre, quien dice que lo hizo porque Carolina la hizo "enojar" y que la modelo le "robó" a su hijo.



Lo que se ha podido establecer, previo al ataque, es que Carolina Flores y Érika Herrera no tenían la mejor relación, motivo por el que la modelo y su esposo había decidido recientemente mudarse al apartamento en Polanco, Ciudad de México, para evitar las peleas y cuidar juntos de su pequeña bebé de apenas 8 meses de vida. La mujer, que vivía en Ensenada, Baja California, decidió visitarlos unos días y, en medio de su visita, habría asesinado a su nuera.



Actualmente, Herrera se encuentra prófuga de la justicia y las autoridades señalan que Alejandro la habría dejado escapar, motivo por el que hizo la denuncia 24 horas después. Por su parte, el hombre ha explicado que tardó en acudir a las autoridades porque se quedó en casa grabando videos de cómo se debía cuidar a su hija mientras iba al Ministerio Público para hacer la respectiva denuncia.

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Las autoridades han podido establecer que Érika María Herrera llegó a Polanco, luego de manejar desde Ensenada cerca de 100 horas por carretera, unos 2.800 kilómetros. En el video revelado la mujer le está contando a Carolina que salió de su casa el sábado, para llegar finalmente ese miércoles 15 de abril en la mañana. Este gran recorrido realizado por la mujer de 63 años y que el mismo día que llegó atacó a su nuera, analizado por las autoridades, demostraría que todo fue planeado por la mujer.

Según registros de internet, Érika María Guadalupe Herrera tenía importantes aspiraciones políticas. Aparece registrada en 2016 como integrante del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California y ese año también habría sido candidata a regidora por el municipio de Ensenada, Baja California. Para 2017 participó como apoderada legal en trámites civiles en el PRD.

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Sin embargo, no existen registros de que actualmente la mujer estuviera cumpliendo con algún cargo público activo; pero estos detalles sobre su vida han despertado la atención de las autoridades y de las personas, señalando que esto podría facilitarle su huida del país.

Por el momento no hay detenidos por el asesinato de Carolina Flores, pero familiares y organizaciones piden celeridad a las autoridades para dar con el paradero de la suegra y darle justicia a la modelo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co