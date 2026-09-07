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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Narcotráfico, terremoto y comercio: ¿de qué hablarán Marco Rubio y De la Espriella en Colombia?

Narcotráfico, terremoto y comercio: ¿de qué hablarán Marco Rubio y De la Espriella en Colombia?

La primera visita oficial de Rubio a Colombia desde que tomó posesión De la Espriella hace un mes forma parte de una gira por Latinoamérica del secretario de Estado de Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Marco Rubio y Abelardo de la Espriella
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella
AFP

La lucha contra el narcotráfico, el comercio bilateral y la recuperación luego del gran terremoto del 10 de agosto centrarán la reunión prevista para este martes entre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La primera visita oficial de Rubio a Colombia desde que tomó posesión De la Espriella hace este lunes un mes forma parte de una gira por Latinoamérica del secretario de Estado que, entre el 8 y el 10 de septiembre, incluye también a Ecuador y Perú. La toma de posesión de De la Espriella supuso el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, marcadas en los últimos años por las tensiones entre Washington y el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), quien mantuvo un vínculo tenso con la Administración de Donald Trump.

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La cita supone un tanto para De la Espriella, al reconocerse su acercamiento a Washington, así como la importancia que da Estados Unidos a Colombia en su estrategia para América Latina, donde cuenta con un importante número de socios ideológicos, del argentino Javier Milei al salvadoreño Nayib Bukele.

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El primer asunto que abordará Rubio durante su visita será el apoyo de Estados Unidos a la recuperación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó el oeste y centro del país el pasado 10 de agosto y que dejó 331 fallecidos. Estados Unidos anunció un total de 26,5 millones de dólares para atender la emergencia, además de desplazar al Comando Sur para transportar a Colombia suministros de emergencia.

Como segundo punto, la agenda contempla una mayor cooperación “en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo”, según un comunicado del Departamento de Estado, una tarea que forma parte de las prioridades de ambos gobiernos. Luego de la investidura de De la Espriella, Colombia anunció su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas (A3C), una alianza militar y operativa impulsada por el Gobierno de Trump para combatir de forma conjunta el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe.

De hecho, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, aprovechó el anuncio de la adhesión colombiana para afirmar que De la Espriella autorizó a Washington realizar operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico en suelo colombiano. En este ámbito, el Departamento de Estado anunció un paquete de ayuda material para Colombia de 1.000 millones de dólares para fortalecer la seguridad y la fuerza pública en el país suramericano.

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El tercer punto de la agenda anunciada por el Departamento de Estado es lograr "unas relaciones comerciales más estrechas” entre ambos países. De la Espriella le planteó a mediados de agosto a su homólogo estadounidense la necesidad de suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas, como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto.

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“Le dije (a Trump) que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo entonces De la Espriella, quien aseguró que el Gobierno estadounidense manifestó su disposición a estudiar la medida.

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Luego de su paso por Colombia, Rubio seguirá su gira por Ecuador y Perú, países con los que Washington también quiere estrechar lazos políticos desde la victoria de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente.

EFE

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