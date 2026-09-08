Procuraduría abrió concurso de méritos: cómo inscribirse a las 3.051 vacantes; link oficial y fechas

La Procuraduría General de la Nación abrió oficialmente una nueva convocatoria de concurso abierto de méritos para proveer más de 3.000 empleos de carrera administrativa en diferentes regiones del país. El proceso, denominado “Mérito Construyendo Excelencia”, busca seleccionar a los aspirantes mediante criterios de transparencia, igualdad y evaluación de competencias. De acuerdo con la información publicada por la entidad, los ciudadanos interesados deberán realizar el proceso de inscripción exclusivamente a través de la plataforma habilitada para el concurso y no por medio del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), como ocurre en otras convocatorias estatales.



¿Cuántas vacantes ofrece la Procuraduría?

La convocatoria contempla 3.051 vacantes de carrera administrativa, distribuidas en diferentes niveles ocupacionales y disponibles en varias ciudades del país. La oferta incluye oportunidades para perfiles profesionales, técnicos y asistenciales, por lo que se convierte en uno de los procesos de selección más importantes adelantados por la entidad en los últimos años.

Según la Procuraduría, el concurso hace parte de su régimen especial de carrera administrativa, mecanismo mediante el cual se busca garantizar que el acceso a los cargos públicos se realice con base en el mérito y la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Los aspirantes podrán consultar los detalles de cada empleo, incluyendo requisitos académicos, experiencia exigida, ubicación y funciones, en los documentos oficiales de la convocatoria publicados por la entidad.

Más de 17 mil personas se registraron durante el primer día de inscripciones de Mérito Construyendo Excelencia, el concurso de méritos de la @PGN_COL que ofrece 3.051 cargos disponibles. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre. La Entidad recomienda realizar… pic.twitter.com/72bJZ2KV1D — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 8, 2026

Links oficiales para inscribirse al concurso de méritos de la Procuraduría

Portal del concurso: https://meritoconstruyendoexcelencia.com.co

Micrositio de la Procuraduría: https://www.procuraduria.gov.co/procuraduria/concurso/Pages/default1.aspx

La Procuraduría modificó el cronograma inicial mediante la Resolución 133 del 20 de mayo de 2026, aplazando la etapa de inscripciones para septiembre. De acuerdo con el calendario vigente, las inscripciones estarán habilitadas:



Inicio: 7 de septiembre de 2026, a las 8:00 a. m.

Cierre: 18 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m.

La modificación respondió a ajustes normativos y operativos relacionados con la aplicación de medidas de inclusión para personas con discapacidad dentro del concurso, explicó la Procuraduría. La entidad recomienda a los interesados revisar con anticipación la Oferta Pública de Empleos de Carrera, verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y preparar los documentos que deberán cargar en la plataforma durante el periodo de inscripción.



Cómo inscribirse al concurso de méritos

El trámite será completamente virtual. Los aspirantes deberán ingresar al portal Mérito Construyendo Excelencia y seguir los pasos establecidos por la entidad.

El procedimiento incluye:



Crear una cuenta de usuario en la plataforma.

Consultar las vacantes disponibles y seleccionar el empleo de interés.

Verificar que cumple con los requisitos de formación y experiencia.

Adquirir el derecho de participación o PIN.

Cargar los soportes académicos y laborales exigidos.

Confirmar la inscripción antes del cierre del plazo.

La Procuraduría informó que todas las novedades, resoluciones, modificaciones y comunicaciones oficiales del proceso serán publicadas tanto en el portal del concurso como en el micrositio institucional. Por esa razón, los aspirantes deberán consultar periódicamente estos canales para mantenerse informados sobre cada etapa de la convocatoria.



ÁNGELA URREA PARRA

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