Dorado Mañana hoy 8 de septiembre de 2026: resultados con la quinta cifra

El sorteo de Dorado Mañana correspondiente a este martes 8 de septiembre de 2026 ya se realizó dentro de la programación habitual de este juego de suerte y azar que opera en Colombia de lunes a sábado. Los participantes pueden consultar el número ganador, las terminaciones y la quinta cifra para verificar si su apuesta obtuvo algún premio de acuerdo con las modalidades vigentes.

Dorado Mañana forma parte de los chances que realizan sorteos diarios y permite jugar desde una hasta cuatro cifras. Además del número principal, el juego incluye una quinta balota que amplía las posibilidades de premiación según las condiciones establecidas por el operador.



Resultado del Dorado Mañana hoy 8 de septiembre de 2026 con quinta cifra

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este martes 8 de septiembre de 2026 del Dorado Mañana:



Número ganador: 8989

Tres primeras cifras: 898

Tres últimas cifras: 989

Dos últimas cifras: 89

Quinta cifra: 0

Una vez publicados los datos oficiales, los jugadores podrán comparar el resultado con el número registrado en su comprobante de apuesta. En caso de diferencias, siempre prevalece la información reportada por los canales oficiales del sorteo. La quinta cifra tiene relevancia dentro de las modalidades complementarias del juego, ya que se sortea junto con el número principal y forma parte de algunas opciones de apuesta disponibles en Dorado Mañana.



Chance Dorado Mañana: cómo verificar si ganó un premio

Para revisar una apuesta es necesario comparar el número consignado en el comprobante con el resultado publicado por el operador. Dependiendo de la modalidad seleccionada al momento de jugar, los premios pueden entregarse por acertar las cuatro cifras completas o algunas terminaciones del número ganador. Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos últimas cifras.

Última cifra.

El sorteo se realiza habitualmente alrededor de las 10:55 de la mañana y sus resultados son publicados minutos después para consulta de los participantes. Los domingos y festivos no se realiza este juego. La revisión de los resultados recientes permite identificar las combinaciones que han salido en los últimos sorteos y verificar apuestas pendientes. Sin embargo, cada sorteo es independiente y los números anteriores no influyen en los resultados futuros. Para este martes 8 de septiembre de 2026, quienes participaron en Dorado Mañana deberán contrastar su comprobante con el resultado oficial del día, incluyendo la quinta cifra, una vez sea publicado por los canales autorizados del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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