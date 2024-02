Crecimiento de la economía de Colombia en 2023, el peor del siglo, salvo por pandemia

Si se saca a la pandemia de la ecuación (-7,2%), la cifra del crecimiento de la economía de Colombia en 2023, de 0,6%, es la peor del siglo XXI. La más baja se había registrado en 1999, cuando el dato fue del -4,5%.



Estuvo muy por debajo de las expectativas de los analistas, de los gremios, empresarios e inclusive del gobierno del presidente Gustavo Petro. El peor pronóstico lo tenía la CEPAL, que hablaba de un crecimiento económico del 0,9%, y los mejores pronósticos los tenían organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que calculaban un aumento 1,4%.

La construcción (-4,2%), la industria manufacturera (-3,5%) y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-2,8%) tuvieron los peores resultados en el crecimiento de la economía de Colombia.

¿Qué opinan los gremios sobre el crecimiento de la economía de Colombia?

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol

“Refleja un estancamiento de la economía nacional y, además, muestra el crecimiento más bajo desde el año 2000, salvo lo que experimentamos durante la pandemia. Y más preocupante aún es que los sectores económicos más grandes, más importantes del país, son los que presentan las caídas más grandes. En el sector de edificaciones ya estamos acumulando dos trimestres de caídas del PIB, dos trimestres de crecimiento negativo que se explica por una caída de inversión que supera el 9,8% y que nos muestra también que estamos acumulando tres meses de menos producción de área residencial, que cierra con un crecimiento de -2,5%. Creemos también desde Camacol que ya es hora de hablar en serio de un plan de reactivación. No estamos atravesando un proceso de estabilización del sector. Arrancó enero con crecimientos en las ventas negativos, -32%, acumulamos 19 meses de caída, y creo que es importante que un plan de reactivación en serio defina qué va a pasar con el faltante de los 20 mil cupos que se requieren para este año en el programa de Mi Casa Ya”.

Publicidad

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

“No es una buena noticia para el país. Yo diría que inclusive vamos a tener, por supuesto, una caída en ingreso per cápita, es decir, por cada colombiano vamos a tener menos ingreso como resultado de este dato. El dato del último trimestre de 0,3% de crecimiento también es muy malo, a pesar de que habíamos tenido un crecimiento de 2,5% en el mes de noviembre. Yo creo que esto es un campanazo, una alerta. Tenemos en un año 2024 por delante complejo,

tenemos un año 2024 por delante en el cual el gran reto tiene que ser el crecimiento económico. Para eso necesitamos hacer un trabajo conjunto con el gobierno”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

“El PIB revelado por el DANE del 0,6% es un pésimo resultado para la economía de Colombia. Es peor de lo esperado por analistas y por las instituciones, por el propio gobierno y por el Banco de la República y las organizaciones internacionales. Esto demuestra que, lamentablemente, la caída en los últimos meses y en los últimos trimestres de sectores tan importantes como el comercio, como la industria, como la construcción, el pobre desempeño del sector agropecuario, han hecho que la economía de Colombia esté en una franca caída y desaceleración, y sus perspectivas para este 2024 no sean las mejores. Es importante que el Gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023, no hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de Fenalco, de convocar a los sectores productivos, a liderar un plan de choque y de reactivación de la economía. Esperamos que el gobierno no siga de oídos sordos y reaccione ante esta situación que hoy estamos evidenciando”.



¿Qué dice el Gobierno nacional sobre el crecimiento de la economía de Colombia?

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

“El año cerró en 0,6%, por debajo de las expectativas que teníamos todos. Sin embargo, se aleja el fantasma de la recesión. El cuarto trimestre terminó con un crecimiento de 0,3, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en el 2024. La construcción sigue siendo el sector determinante y aquí hay construcción de vivienda y obras civiles, a pesar de la ligera recuperación que se tuvo en el cuarto trimestre del 2023. Y tercero, que lo que realmente tiene bloqueada a la industria es el contrabando de textiles y confecciones, y eso significa que hay que hacer un revolcón en aduanas. Para el 2024 aspiramos a un crecimiento de 1,5%. Para ello necesitamos poner en sintonía tanto a la inversión pública como a la inversión privada, y que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo al país en términos de reducción de tasas”.