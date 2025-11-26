¿Cuáles son los destinos favoritos de los colombianos para viajar este fin de año?

Cada año más colombianos dejan de lado la idea tradicional de pasar Navidad en casa para convertir las festividades en un momento para relajarse, descansar y explorar nuevos lugares. Según el más reciente informe de Kayak, las búsquedas de vuelos para la temporada navideña aumentaron un 13% en comparación con 2024, una señal clara de que viajar en temporada de fin de año sigue siendo prioridad.



El estudio de KAYAK también revela dos comportamientos que marcan una tendencia entre los viajeros colombianos para esta temporada de fin de año. Por un lado, las búsquedas de vuelos hacia Asia aumentaron un 42% frente al año anterior, lo que evidencia un creciente interés por explorar destinos lejanos y culturales durante las fiestas.

Asimismo, las búsquedas en clase ejecutiva registraron un incremento del 52%, un indicio de que cada vez más viajeros están optando por experiencias de mayor comodidad, especialmente para trayectos largos.



¿Cuáles son destinos más buscados por los colombianos para Navidad?

De acuerdo con la plataforma, 7 de los 10 destinos más buscados para Navidad están en Latinoamérica, lo que confirma la preferencia de los colombianos por buscar lugares cercanos, cálidos y con tarifas más económicas.



Santa Marta, Colombia

Santa Marta lidera la lista como el destino más buscado por los viajeros. Su combinación de playas, naturaleza y clima cálido la mantiene entre las favoritas. Además, fue destacada recientemente por la revista Condé Nast Traveler como uno de los lugares imperdibles de Centro y Suramérica, reconocimiento que impulsa aún más su atractivo turístico.

Cartagena, Colombia

La capital de Bolívar continúa entre los destinos top gracias a su buena relación entre precio y calidad. Los tiquetes ida y regreso registran un valor promedio de $459.916, lo que, sumado a su riqueza histórica, cultura vibrante, gastronomía caribeña y playas emblemáticas, la convierte en la escapada ideal para vacaciones y celebraciones decembrinas.

Madrid, España

Madrid se mantiene como la principal puerta de entrada a Europa para los colombianos. Su oferta cultural, gastronómica y su amplia conectividad aérea la posicionan como uno de los destinos favoritos para viajes de larga distancia durante esta temporada.

San Andrés, Colombia

El archipiélago sigue siendo una opción recurrente para quienes buscan mar de siete colores, planes de descanso y actividades acuáticas. Su ambiente isleño y precios dinámicos mantienen a San Andrés dentro del top nacional.

Miami, Estados Unidos

Miami aparece como uno de los destinos internacionales más buscados. Además, sus tiquetes registran una disminución del 4% en los precios promedio, lo que incentiva aún más la demanda hacia esta ciudad conocida por sus playas, compras y entretenimiento.

Punta Cana, República Dominicana

Punta Cana continúa consolidándose como un clásico caribeño. Sus resorts todo incluido, playas tranquilas y paquetes turísticos accesibles la ubican entre las primeras opciones para quienes quieren viajar sin preocuparse por gastos adicionales.

Río de Janeiro, Brasil

Río sigue atrayendo a los viajeros que buscan cultura, carnaval, playas y paisaje urbano. Su variedad de experiencias lo mantienen dentro del radar de los turistas colombianos.

Nueva York, Estados Unidos

La Gran Manzana ocupa el octavo lugar y sigue entre los destinos internacionales predilectos para este fin de año. Los tiquetes hacia esta ciudad presentan una caída del 8% en su precio promedio, lo que impulsa aún más las búsquedas en temporada alta.

Montería, Colombia

Montería se abre paso en el listado gracias a su creciente turismo ecológico, su oferta gastronómica y su cercanía a playas del Caribe menos exploradas. Además, sus costos accesibles la convierten en una alternativa atractiva dentro del país.

Ciudad de Panamá

Pese a presentar el mayor incremento en precios con un +34%, Ciudad de Panamá se mantiene entre los destinos más buscados por su variedad de centros comerciales, conexión a otros lugares del continente y atractivos culturales.

KAYAK señala que, basándose en los datos de 2024, la semana 48 del año, es decir a finales de noviembre, es la ideal para conseguir mejores tarifas tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Destinos nacionales con mejor precio-calidad

El análisis también destaca tres ciudades colombianas con tarifas especialmente favorables para la temporada:



Medellín: con vuelos ida y regreso desde $293.495 pesos ideal para disfrutar los famosos alumbrados navideños.

con vuelos ida y regreso desde $293.495 pesos ideal para disfrutar los famosos alumbrados navideños. Cali: con tarifas desde $366.043 pesos, la capital de la salsa se posiciona como uno de los destinos más festivos y llenos de música del país.

con tarifas desde $366.043 pesos, la capital de la salsa se posiciona como uno de los destinos más festivos y llenos de música del país. Pereira: con vuelos promedio de $367.249 pesos, es la opción perfecta para quienes buscan un ambiente navideño más tranquilo en el Eje Cafetero.

Otros viajes internacionales con buenas ofertas

El informe también presenta destinos con reducciones significativas en sus precios:



Cancún: vuelos 12% más económicos que el año anterior.

Fort Lauderdale: reducción del 10%.

Nueva York: 8% menos que en 2024.

Ciudad de México: caída del 6% en tarifas.

Pereira (nacional): 7% más barato que el año pasado.

Además, entre los destinos con mayor aumento en búsquedas para esta Navidad destacan:



Río de Janeiro (+145%)

Cali (+59%)

Punta Cana (+33%)

Willemstad, Curazao (+31%)

Sobre Río, KAYAK señala que la ciudad se perfila como el destino estrella para estas fechas. “Con un aumento del 145% en las búsquedas de vuelos, Río encabeza la lista para los viajeros colombianos esta Navidad”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL