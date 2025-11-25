En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro pide "examen forense" a chats de archivos de Calarcá: "De acuerdo a eso tomaré decisiones"

Petro pide "examen forense" a chats de archivos de Calarcá: "De acuerdo a eso tomaré decisiones"

El mandatario se refirió durante un consejo de ministros a la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Fiscalía ratificó autenticidad y veracidad de documentos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Alias Calarcá y Gustavo Petro
Alias Calarcá y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad