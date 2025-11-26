En vivo
Noticias Caracol
ECONOMÍA

El electrodoméstico que más consume energía incluso estando apagado: no es el televisor

Tampoco es el decodificador de televisión. Según un estudio, otro electrodoméstico se lleva el primer lugar en los aparatos que más hacen disparar el recibo de la luz.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de nov, 2025
Horno microondas: electrodoméstico que más consume energía incluso estando apagado
Electrodoméstico que más consume energía incluso estando apagado -
Enel - Getty Images

