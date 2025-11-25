En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
CREM HELADO, BONICE Y VIVE100
LLUVIAS EN BOGOTÁ
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Defensa de Santiago Uribe dice que condena a 28 años de cárcel es "injusta" e impugnará decisión

Defensa de Santiago Uribe dice que condena a 28 años de cárcel es "injusta" e impugnará decisión

Los abogados de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe y quien fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, consideran que su cliente es "un ciudadano inocente".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Santiago Uribe-
Santiago Uribe.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad