Resultados Caribeña Día último sorteo 26 de noviembre de 2025: conozca el número ganador

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 2:30 p. m., se juega el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más populares en la región Caribe. El sistema elegirá en tiempo real las cuatro cifras ganadoras, siguiendo todas las reglas establecidas por las autoridades. Al finalizar, el número premiado se publicará en los canales oficiales: plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta. Quienes participaron podrán consultar el resultado de manera sencilla y confirmar si su apuesta coincide con las cifras ganadoras.
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo, como ocurre normalmente en este tipo de juegos. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, que corresponde a la modalidad tradicional. Este formato permite que los jugadores revisen rápido si ganaron, sin hacer cálculos ni combinaciones adicionales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|25 noviembre 2025
|7880
|Caribeña Noche
|25 noviembre 2025
|1681
|Caribeña Día
|24 noviembre 2025
|8302
|Caribeña Noche
|24 noviembre 2025
|0092
|Caribeña Día
|23 noviembre 2025
|1697
|Caribeña Noche
|23 noviembre 2025
|2006
|Caribeña Día
|22 noviembre 2025
|3967
|Caribeña Noche
|22 noviembre 2025
|0674
|Caribeña Día
|21 noviembre 2025
|4103
|Caribeña Noche
|21 noviembre 2025
|2013
|Caribeña Día
|20 noviembre 2025
|9883
|Caribeña Noche
|20 noviembre 2025
|9382
|Caribeña Día
|19 noviembre 2025
|6220
|Caribeña Noche
|19 noviembre 2025
|7387
|Caribeña Día
|18 noviembre 2025
|8512
|Caribeña Noche
|18 noviembre 2025
|5698
|Caribeña Día
|17 noviembre 2025
|2296
|Caribeña Noche
|17 noviembre 2025
|1930
|Caribeña Día
|16 noviembre 2025
|4429
|Caribeña Noche
|16 noviembre 2025
|4282
|Caribeña Día
|15 noviembre 2025
|8175
|Caribeña Noche
|15 noviembre 2025
|4514
|Caribeña Día
|14 noviembre 2025
|8567
|Caribeña Noche
|14 noviembre 2025
|0923
|Caribeña Día
|13 noviembre 2025
|8289
|Caribeña Noche
|13 noviembre 2025
|7635
|Caribeña Día
|12 noviembre 2025
|6739
|Caribeña Noche
|12 noviembre 2025
|0566
|Caribeña Día
|11 noviembre 2025
|3114
|Caribeña Noche
|11 noviembre 2025
|7435
El valor de las apuestas en Caribeña Día está pensado para ser accesible y flexible. El monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo alcanza los $10.000 pesos, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de ingreso sin comprometer su economía. En caso de resultar ganador, el procedimiento para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, el jugador debe adquirir su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL