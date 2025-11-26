En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Freno a Frisby España: debe suspender uso de la marca mientras avanza disputa con Frisby Colombia

Freno a Frisby España: debe suspender uso de la marca mientras avanza disputa con Frisby Colombia

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante ordenó a Frisby España suspender temporalmente el uso de la marca hasta que se resuelva el litigio con Frisby Colombia. La empresa europea aplazó su apertura e hizo nuevo anuncio en medio del conflicto legal.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Frisby España debe suspender uso de marca
Frisby España debe suspender uso de marca
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad