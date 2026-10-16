Precio del dólar hoy, 16 de octubre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM este viernes

El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 16 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.170,46 por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La cifra marca una reducción frente a la TRM vigente el jueves 15 de octubre, cuando la tasa se ubicó en $3.197,65. La diferencia entre ambas jornadas es de $27,19, equivalente a una variación diaria de-0,85 %.



La jornada anterior había cerrado con una TRM de $3.197,65, luego de registrar un aumento de $15,91 respecto al valor vigente el 14 de octubre. Sin embargo, para este viernes la tendencia cambió y la tasa volvió a retroceder hasta los $3.170,46. En términos prácticos, la caída de $27,19 significa que una operación de compra por USD 1.000 basada en la TRM oficial representa un costo de $3.170.460, mientras que con la tasa vigente el jueves habría significado $3.197.650. La diferencia entre ambos valores es de $27.190.



Cómo se ha comportado el precio del dólar en octubre de 2026

Los datos disponibles muestran que octubre comenzó con una TRM de $3.312,84 el 1 de octubre. Para este 16 de octubre, la tasa se ubica en $3.170,46, lo que representa una disminución acumulada de $142,38 en lo corrido del mes. En porcentaje, la caída acumulada durante las primeras dos semanas de octubre es de 4,30 %. El máximo registrado hasta ahora en el mes corresponde precisamente al valor del 1 de octubre ($3.312,84), mientras que el mínimo es la tasa vigente este 16 de octubre ($3.170,46).

La secuencia de la TRM durante octubre refleja una disminución progresiva. Después de iniciar sobre los $3.300, la tasa descendió a $3.307,73 el 2 de octubre, luego a $3.273,49 entre el 3 y el 5 de octubre, y continuó ajustándose durante los días siguientes hasta acercarse a la barrera de los $3.170.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra ($) Venta ($) Diferencia ($)

Bogotá 3.177 3.263 86 Cali 3.075 3.305 230 Cartagena 3.150 3.380 230 Cúcuta 3.200 3.255 55 Medellín 3.072 3.186 114 Pereira 3.200 3.270 70

Qué es la TRM y por qué influye en el mercado colombiano

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que muestra cuántos pesos colombianos se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Este valor sirve como referencia para múltiples operaciones financieras y comerciales dentro del país. El cálculo de la TRM se basa en el promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios autorizados del mercado cambiario. Posteriormente, la tasa es certificada y divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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Con la tasa vigente en $3.170,46, el mercado cambiario completa más de dos semanas de octubre con una tendencia de descenso frente a los niveles observados al comienzo del mes. El comportamiento de las próximas jornadas permitirá establecer si la cotización se mantiene cerca de los $3.100 o si vuelve a acercarse a los niveles de $3.300 vistos durante septiembre y los primeros días de octubre.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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