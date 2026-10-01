Así está el precio del dólar hoy, 1 de octubre de 2026: cómo está la TRM

El precio del dólar en Colombia inició octubre con una caída frente a la jornada anterior. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este jueves 1 de octubre de 2026 fue fijada en $3.312,84 por dólar, según la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta cifra representa una reducción frente al valor que rigió el miércoles 30 de septiembre, cuando la TRM se ubicó en $3.341,23. La diferencia entre ambas jornadas es de $28,39 menos por dólar, equivalente a una variación diaria de-0,85 %.



En la práctica, esto significa que la moneda estadounidense comenzó octubre con un valor inferior al registrado durante el cierre de septiembre. La reducción se produjo luego de una jornada en la que el mercado cambiario colombiano mostró cotizaciones por debajo de la TRM vigente, comportamiento que influyó en el cálculo de la nueva tasa oficial. Los registros del mercado también muestran que el dólar cerró las negociaciones del 30 de septiembre cerca de los $3.312, por debajo de la TRM vigente de ese día, que era de $3.341,23.



¿Cómo se comportó el precio del dólar durante septiembre de 2026?

Aunque octubre comenzó con una caída diaria de la TRM, el balance general de septiembre muestra un comportamiento diferente. Durante ese mes, el dólar registró una tendencia alcista frente al peso colombiano. El 1 de septiembre la tasa oficial se ubicó en $3.213,97, mientras que el último día del mes cerró con una TRM de $3.341,23. Esto significa que durante septiembre el dólar ganó $127,26, equivalente a un aumento de 3,96 %.

Los datos históricos muestran además que el comportamiento mensual tuvo diferentes etapas. Durante la primera mitad de septiembre la divisa presentó niveles cercanos a los $3.100 e incluso registró un mínimo mensual de $3.072,27 el 14 de septiembre. Posteriormente comenzó una recuperación que la llevó a alcanzar un máximo de $3.349,63 el 29 de septiembre. Ese movimiento explica por qué, a pesar del retroceso observado en el inicio de octubre, el resultado consolidado de septiembre terminó siendo positivo para la moneda estadounidense frente al peso colombiano.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia

Bogotá $3.247 $3.329 $82 Cali $3.165 $3.325 $160 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.280 $3.350 $70 Medellín $3.197 $3.314 $117 Pereira $3.200 $3.300 $100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL