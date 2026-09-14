Resultado del sorteo del Dorado Mañana de hoy lunes 14 de septiembre: consulta el número ganador

Los colombianos que jugaron en la primera edición del día de este popular chance ya pueden verificar si la suerte estuvo de su lado en el sorteo celebrado en las horas de la mañana. Este juego de azar mantiene una alta demanda en el país gracias a sus frecuentes oportunidades de juego diario.



Resultado del Dorado Mañana de hoy

El sorteo oficial ha concluido y el reporte de la combinación ganadora para el premio principal se presenta a continuación:



Número ganador : 9382

: 9382 La "Quinta" cifra: 9

Cómo verificar si su tiquete de chance es ganador

Para cerciorarse de manera definitiva si su boleto fue premiado, es indispensable revisar las cuatro cifras impresas en el comprobante físico o digital frente a la combinación entregada por el concesionario oficial. Recuerde que el tiquete es el único documento válido para acreditar la jugada y reclamar cualquier suma de dinero.

Es recomendable mantener el tiquete en perfecto estado de conservación. Si el papel térmico presenta deterioros, tachaduras, enmendaduras o roturas que impidan la lectura clara del código de barras, las series de seguridad o la fecha del sorteo, el operador autorizado podría abstenerse de efectuar el pago del premio.



Requisitos y pasos para reclamar el premio del Dorado Mañana

En caso de que su número coincida con la combinación del sorteo, el trámite de cobro varía según la cuantía acumulada. Para montos menores, el proceso se efectúa de forma directa en los puntos de venta autorizados de la red de chance del país. Si la suma supera los montos estipulados por la normativa vigente para pago directo en punto, el ganador debe dirigirse a la sede principal o punto central del operador habilitado.

Los documentos requeridos de manera general para formalizar la solicitud de cobro son los siguientes:



Tiquete original de la jugada, diligenciado al reverso con los datos personales del titular (nombre completo, número de cédula, dirección y firma).

Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad válido ampliado al 150%.

Formulario de identificación de clientes y declaración de origen de fondos, requisito exigido para dar cumplimiento a las normativas de prevención de lavado de activos.

Impuestos y retenciones de ley sobre premios de suerte y azar

En Colombia, los premios obtenidos mediante loterías, chances y apuestas permanentes están sujetos a los descuentos de ley establecidos en el Estatuto Tributario nacional. El concepto aplicado a este tipo de ingresos corresponde a la ganancia ocasional.



Cuando la suma ganada supera el tope fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el operador realiza una retención en la fuente automática sobre el valor bruto del premio. La tarifa general por concepto de ganancia ocasional para juegos de suerte y azar es del 20%. Por esta razón, la cifra neta recibida por el apostador en su cuenta o en efectivo será inferior al monto bruto anunciado en la tabla de premios.



La importancia de apostar en el juego legal en Colombia

El sector de los juegos de suerte y azar en el país se encuentra bajo la regulación y fiscalización de Coljuegos, así como de las secretarías de gobierno locales y la Empresa Territorial para la Salud (ETESA). Jugar en puntos oficiales garantizados asegura que los sorteos cuenten con auditoría en tiempo real y que la entrega de premios esté respaldada legalmente.



Además de garantizar transparencia para los apostadores, el juego legal transfiere recursos económicos fundamentales para el financiamiento del sistema de salud pública en los municipios y departamentos. Apostar en redes no autorizadas elimina la posibilidad de reclamo ante un eventual incumplimiento y constituye una infracción a la ley.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.