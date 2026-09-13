Trump se opone a regularizar la IA y asegura que expertos hablan de "cosas que no van a suceder"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, tachó de "fuerzas negativas" a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los crecientes riesgos de la tecnología. "Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", declaró Trump a los medios en Irlanda.



A las preguntas de la prensa antes de un partido de golf en Irlanda, el mandatario desestimó las peticiones de Amodei, el fundador de Anthropic, de ralentizar el desarrollo de la IA al argumentar que Estados Unidos debe mantener el liderazgo de esta tecnología ante China: "Estamos liderando ante China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo. Y, francamente, quiero mantenerlo de esa manera porque quien gane con la IA, gana". (Lea también: ¿Se puede ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial ante los riesgos que representa?)

Trump se pronunció tras la polémica que desató el director de Anthropic luego de publicar un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector. Amodei advirtió de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, por lo que pidió que haya evaluaciones independientes de estas herramientas y que el Gobierno se involucre.

Incluso, Amodei reiteró sus palabras este domingo 13 de septiembre. "No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo", declaró Amodei en una entrevista al programa 'Sunday Morning' de CBS. Aclaró que no cree “que prohibirla por completo sea el enfoque correcto. Primero, la idea de que nunca obtengamos los beneficios increíbles, que nunca obtengamos las curas médicas, es algo que no me parece bien. Segundo, esta tecnología se desarrollará en otros países, incluyendo países autoritarios". El ejecutivo consideró "el dilema más duro" del debate el hecho de que, si Estados Unidos ralentiza el desarrollo de la IA, China podría seguir avanzando en la tecnología. Aun así, reconoció que se siente "incómodo" de que sea una empresa privada y no un gobierno electo de forma democrática quien esté a cargo de una herramienta tan poderosa, por lo que pidió que haya una "combinación de gobiernos democráticos" que tengan una "gobernanza conjunta" y un monitoreo de las compañías de IA. "Si construimos de la manera correcta (la IA), creo que la probabilidad de que ocurra algo malo es muy baja. Si construimos de la manera incorrecta, la probabilidad de que ocurra algo malo es muy alta", apuntó.



El rechazo a regularizar la IA

Las declaraciones del mandatario coinciden con las del líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien rechazó una moratoria de emergencia de la IA para evitar, según él, que China tenga el liderazgo, además de pedir una reunión con las compañías del sector este lunes o martes. "Si el Congreso se apresura a convocar una sesión extraordinaria para intentar regular la IA, perderemos la carrera (de la inteligencia artificial) con China", declaró a CNN.



En contraste, el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, pidió ahora al Congreso "actuar con urgencia" para ralentizar la IA, y adelantó que el martes habrá una reunión con los miembros de su partido en la Cámara Baja en la que "una alta prioridad será la acción en inteligencia artificial".



Las declaraciones de Amodei se dan luego de que un investigador de Anthropic anunció esta semana su dimisión debido a la preocupación de que la empresa y sus competidores no estuvieran desarrollando modelos de IA de manera responsable. El investigador, Jacob Coxon, quien también trabajó para OpenAI, competidora de Anthropic, afirmó que dichas compañías estaban más centradas en superarse mutuamente que en la seguridad de sus productos. "Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década. No se trata de una maniobra publicitaria. De hecho, muchos ejecutivos e investigadores de alto nivel suelen matizar sus declaraciones ante la prensa para parecer sensatos, pero he escuchado a esas mismas personas expresar temor", escribió Coxon en su cuenta de X el pasado martes. (Lea también: Exingeniero de Anthropic y OpenAI advierte que la IA "podría matarnos a todos" antes de 2030)

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El tema está en el debate nacional desde julio, tras la revelación de un incidente en el que las IA de OpenAI abandonaron espontáneamente su entorno controlado para acceder a internet y atacar la plataforma Hugging Face. Desde entonces, OpenAI y su principal competidor, Anthropic, han reportado incidentes similares, de los que estas empresas solo tuvieron conocimiento días, o incluso meses después.



"Actuar con urgencia"

"Debemos asegurarnos de actuar con responsabilidad para no frenar la innovación estadounidense", dijo Mike Johnson. "Se trata de garantizar nuestra seguridad, pero también de evitar que un actor malintencionado desarrolle una IA más potente que la nuestra para crear armas biológicas o de otro tipo", añadió Kevin Hassett, principal asesor económico de Donald Trump. "El gobierno y la ciudadanía deben participar" en la evolución de la IA, expresó Dario Amodei en una entrevista emitida el domingo por CBS, "por eso apoyamos la regulación de esta tecnología".

La oposición demócrata criticó la inacción de los republicanos en lo que considera un asunto fundamental. "Necesitamos actuar con urgencia para abordar estos problemas y, lamentablemente, los republicanos han eludido sus responsabilidades", declaró el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes en ABC. "Amodei no es suficiente", afirmó a su vez el representante demócrata Ro Khanna en X. "Necesitamos suspender (el desarrollo autónomo) de la IA y establecer responsabilidad civil y penal para la IA en caso de daño" causado a los seres humanos, propuso.

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La controversia se ha intensificado a menos de dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Ausente de la discusión pública hace apenas un año, la inteligencia artificial ocupa ahora un lugar central en la campaña electoral. Un número creciente de candidatos, tanto republicanos como demócratas, se han hecho eco de la resistencia de muchas comunidades a la construcción desenfrenada de centros de datos, la materialización de la revolución de la IA. La mayoría de los estadounidenses tiene una visión negativa de los efectos de la IA en su vida diaria. Según una encuesta publicada el domingo por CBS, el 64 % de los consultados considera que la inteligencia artificial afectará negativamente el empleo.

AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL