Resultado Sinuano Día hoy, domingo 13 de septiembre: así puede reclamar su premio

El Sinuano Día tendrá este domingo 13 de septiembre de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Los jugadores pueden consultar aquí el número ganador una vez se realice el sorteo y se conozcan oficialmente las cifras correspondientes a esta fecha.



Este chance, de origen en la región Caribe y asociado al departamento de Córdoba, realiza sorteos de manera diaria. La modalidad Día permite participar mediante diferentes formas de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que fueron seleccionadas.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se sortea a las 2:30 de la tarde. Por esta razón, quienes quieran conocer el resultado de este domingo deberán esperar a la realización de la jornada y posteriormente verificar las cifras oficiales.

El sorteo puede seguirse a través de los canales habilitados para su transmisión como el canal regional Telecaribe. Una vez se conozca el resultado, se podrá comprobar el número ganador y la Quinta balota correspondiente.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar en Sinuano Día se seleccionan cuatro números, cada uno entre el 0 y el 9. El premio depende de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos.



Estas son algunas de las formas de jugar:



4 cifras directas: las cuatro cifras deben coincidir y estar en el mismo orden.

4 cifras combinadas: se deben acertar las cuatro cifras, pero sin importar el orden.

3 cifras directas: deben coincidir las últimas tres cifras en el orden seleccionado.

3 cifras combinadas: se deben acertar las últimas tres cifras sin importar su orden.

2 cifras o Pata: corresponden a las dos últimas cifras.

1 cifra o Uña: corresponde a la última cifra.

El sorteo también cuenta con una Quinta balota, que corresponde a un número adicional entre el 0 y el 9.

Publicidad

¿Cuánto paga Sinuano Día?

El valor que puede recibir un jugador depende de la modalidad y del monto apostado. Entre las principales equivalencias se encuentran:



4 cifras directas: hasta 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinadas: hasta 208 veces la apuesta.

3 cifras directas: hasta 400 veces el valor apostado.

2 cifras: hasta 50 veces el valor jugado.

1 cifra: hasta cinco veces la apuesta.

Resultado Sinuano Día hoy, 13 de septiembre

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Una vez se realice el sorteo de este domingo, esta información deberá ser contrastada con el resultado oficial antes de determinar si una apuesta fue ganadora.

¿Qué hacer si el tiquete resulta ganador?

En caso de obtener un premio, es importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento permite acreditar la apuesta. El comprobante no debe presentar alteraciones que puedan afectar su validación.

Publicidad

Los premios deben reclamarse en los puntos autorizados de la red correspondiente. Para realizar el proceso se debe presentar el documento de identidad original y cumplir con los requisitos establecidos para el pago.

También es importante verificar que el establecimiento haga parte de la red autorizada antes de realizar cualquier trámite y conservar el tiquete hasta completar el proceso de reclamación.

NOTICIAS CARACOL