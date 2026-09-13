Suspenden búsqueda de avioneta desaparecida en Chocó por lluvias: ¿quiénes iban a bordo?

Las autoridades suspendieron momentáneamente la búsqueda de la avioneta tipo Cessna T206 de matrícula HK4985 desaparecida en Chocó, específicamente en el cerro de Tatamá, último lugar con el que se tuvo contacto con la aeronave, debido a las fuertes lluvias y condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, expresó poco antes que se articularon “a las acciones de búsqueda de la aeronave tipo Cessna, que partió del aeropuerto de Condoto, en el departamento del Chocó, con destino a Bogotá. La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de la zona junto a los equipos rescatistas para fortalecer el rastreo. También se desplegó un helicóptero por parte del Ejército Nacional para el apoyo aéreo”. (Lea también: Inician los pagos del apoyo económico para familias damnificadas por el terremoto en Chocó)



Gustavo Elías Hincapié, alcalde de Condoto, le dijo a Noticias Caracol que “hasta el momento no tenemos el punto exacto, no se ha podido llegar, las condiciones climáticas son desfavorables, está lloviendo en la zona; el cuerpo de organismos de socorro local y personas de las comunidades aledañas han estado intentando, pero desafortunadamente no hemos podido dar con el lugar exacto de los hechos para tratar de ver en qué condiciones se encuentran la avioneta y las personas”. confirmó que “la búsqueda se suspendió, estamos coordinando para retomar mañana desde las 5 de la mañana con todo el cuerpo que tenemos acá en la zona y esperamos que con la ayuda de Dios podamos conseguir estas personas con vida”.

Sobre dónde pudo haber caído la avioneta, el funcionario indicó que “la información que tenemos es que está entre inmediaciones del municipio de Tadó y Río Iró, cerca de una comunidad indígena. Todo esto es de acuerdo a información de personas de la zona donde nos indicaban que la avioneta estaba volando muy bajo y que posteriormente se perdió el rastro de ella”.



¿Quiénes viajaban en la avioneta?

El alcalde explicó que “eran unas personas que estaban realizando una labor humanitaria en el municipio de Condoto desde el día jueves, llegó personal donde se tuvo una brigada que atendió, no solo a condoteños sino a personas de los municipios vecinos, y la verdad es que la población está muy consternada con lo sucedido”. Las personas que viajaban en la aeronave Cessna eran: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya.

Según la Aerocivil, el último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana de este domingo 13 de septiembre y posteriormente se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, a unas 33 millas del radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR, en inglés) de Pereira. La entidad señaló que el área donde se presume que puede encontrarse la aeronave es de difícil acceso. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil también prepara el ingreso de investigadores al área para iniciar las labores correspondientes y determinar las causas del suceso.



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