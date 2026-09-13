¿Acertó Chontico Día? Revise aquí las cifras del sorteo de este 13 de septiembre

El Chontico Día realiza este domingo 13 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo. El chance juega diariamente y los participantes pueden apostar a números de una hasta cuatro cifras, según la modalidad que elijan.

Estas son las modalidades del Chontico Día

Los jugadores pueden escoger entre diferentes tipos de apuesta. En el 4 cifras directo, deben acertar el número completo y en el mismo orden en que aparece en el resultado.

También está disponible el 4 cifras combinado, modalidad en la que las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en un orden diferente.



Para quienes realizan apuestas de tres cifras existen dos opciones: el 3 cifras directo, que exige acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente, y el 3 cifras combinado, que permite acertarlas sin importar su posición.



El juego también contempla apuestas de menor cantidad de cifras:



2 cifras o La Pata: corresponde a las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra o La Uña: consiste en acertar la última cifra.

El valor que recibe el jugador depende de la modalidad y del monto apostado.



Resultados de Chontico Día

Número ganador: 6059

Tres últimas cifras: 059

Dos últimas cifras: 59

Quinta cifra: 6

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Día?

La apuesta mínima para este chance es de $500, mientras que el valor máximo informado es de $10.000.

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Por esta razón, antes de revisar el resultado, es importante identificar qué modalidad aparece registrada en el tiquete y cuánto dinero fue apostado.

¿Cómo reclamar si ganó?

Los jugadores que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras. Para realizar el cobro también se solicita el documento de identidad original y una fotocopia legible del mismo.

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Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio. Para premios inferiores a 48 UVT se solicitan los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Cuando el premio supera las 182 UVT, además se exige una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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