Comenzó el desmonte del puente de la calle 100 con carrera Séptima: estos son los cierres y desvíos

Tal como había anunciado la Alcaldía de Bogotá en los últimos días, este domingo 13 de septiembre comenzó el desmonte progresivo del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, una intervención que generará cambios en la movilidad de este sector de la ciudad. Desde hoy, algunos accesos y giros quedarán cerrados y los conductores deberán utilizar las rutas alternas habilitadas por las autoridades.



El desmonte hace parte de las obras del nuevo Corredor Carrera Séptima y dará paso a una nueva estructura que tendrá mayor capacidad que la actual. De acuerdo con la información entregada por la administración distrital, el puente pasará de 205 a 461 metros de longitud y tendrá cuatro carriles, frente a los dos con los que cuenta actualmente.

Además, el nuevo proyecto contempla pasos deprimidos para vehículos particulares en los sentidos norte-sur, norte-occidente y occidente-sur, con los que se busca conectar la calle 100, la troncal de la avenida 68 y el nuevo corredor de la carrera Séptima.

¿Qué vías estarán cerradas?

A partir de este domingo, la calle 100 entre las carreras Séptima y Novena A quedará cerrada, al igual que los giros que actualmente se realizan a través del puente.



En la carrera Séptima se mantendrán durante el día dos carriles de circulación por sentido. Sin embargo, entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, la circulación se reducirá a un carril por sentido para facilitar las labores relacionadas con el desmonte y garantizar condiciones de seguridad.



Juan Camilo Rodríguez, director de Ingeniería de Tránsito de la entidad, señaló que el cierre será completo en la intersección desde la carrera Séptima hasta la carrera Novena A, incluyendo el puente y los ramales que lo alimentan.

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Estos son los principales desvíos

Norte a sur por la carrera Séptima: quienes necesiten llegar a la calle 100 hacia el occidente deberán tomar la calle 102 al occidente, continuar por la carrera 8A hacia el sur y conectar nuevamente con la calle 100.

quienes necesiten llegar a la calle 100 hacia el occidente deberán tomar la calle 102 al occidente, continuar por la carrera 8A hacia el sur y conectar nuevamente con la calle 100. Sur a norte por la carrera Séptima : los conductores que necesiten desplazarse hacia el occidente por la calle 100 podrán tomar la calle 94 hacia el occidente y continuar por la carrera 11 al norte, utilizando temporalmente el carril oriental de la calzada oriental, para luego incorporarse a la calle 100.

: los conductores que necesiten desplazarse hacia el occidente por la calle 100 podrán tomar la calle 94 hacia el occidente y continuar por la carrera 11 al norte, utilizando temporalmente el carril oriental de la calzada oriental, para luego incorporarse a la calle 100. Occidente a oriente por la calle 100, hacia el norte: quienes quieran ingresar a la carrera Séptima deberán realizar el retorno ubicado a la altura de la carrera Novena A, continuar por la carrera 11 hacia el norte y posteriormente tomar la calle 106 hacia el oriente para volver a conectar con la Séptima.

quienes quieran ingresar a la carrera Séptima deberán realizar el retorno ubicado a la altura de la carrera Novena A, continuar por la carrera 11 hacia el norte y posteriormente tomar la calle 106 hacia el oriente para volver a conectar con la Séptima. Occidente a oriente por la calle 100, hacia el sur: deberán continuar por la carrera 11 hacia el sur y tomar la calle 94 hacia el oriente para reincorporarse a la carrera Séptima.

deberán continuar por la carrera 11 hacia el sur y tomar la calle 94 hacia el oriente para reincorporarse a la carrera Séptima. Norte a sur por la carrera 11: quienes busquen conectar con la calle 100 hacia el oriente o con la carrera Séptima hacia el sur deberán continuar por la carrera 11 hasta la calle 94 y desde allí tomar el desvío hacia el oriente.

quienes busquen conectar con la calle 100 hacia el oriente o con la carrera Séptima hacia el sur deberán continuar por la carrera 11 hasta la calle 94 y desde allí tomar el desvío hacia el oriente. Acceso a predios: de manera temporal, la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre las carreras Séptima y Octava A, funcionará en doble sentido únicamente para permitir el acceso a los predios ubicados en este sector.

🚨 ¡Atención, quienes se movilizan por la carrera Séptima!



Desde la madrugada de este domingo 13 de septiembre, se cerró el tramo de la calle 100, en ambas calzadas, debido al inicio de las obras de desmonte del puente ubicado en la intersección con la carrera Séptima.… pic.twitter.com/1Zaz6Je3Sl — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 13, 2026

Cambios para el transporte público

Las modificaciones también tendrán impacto en el transporte público. TransMilenio informó que 25 rutas de TransMiZonal tendrán desvíos, además de una ruta dual, mientras que cinco paraderos serán trasladados y/o unificados en el área de influencia de las obras.

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Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, recomendó a los usuarios planear sus recorridos y consultar los horarios y paraderos actualizados a través de TransMiApp. También pidió mantener recargada la tarjeta TuLlave y consultar los canales oficiales de TransMilenio.

Los paraderos que actualmente existen en el sector no desaparecerán: serán reubicados algunos metros de su ubicación actual o unificados con otros cercanos.

¿Cuándo terminaría el desmonte?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el desmonte del puente actual tardaría alrededor de dos meses. Mientras avanza el retiro de la estructura, también comenzarán los trabajos de cimentación del nuevo puente.

La construcción de la nueva estructura tomaría aproximadamente un año adicional y, según lo explicado por la administración distrital, estaría lista en el último trimestre de 2027.

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El retiro comenzará con elementos como la capa de asfalto, las barandas, los postes de iluminación y las barreras de tráfico. Las partes de la estructura serán cortadas y retiradas diariamente para ser demolidas en otro lugar. Los residuos generados, estimados en más de 13 toneladas, serán reutilizados en la misma obra.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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