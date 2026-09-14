Precio del dólar hoy en Colombia: cómo abrió la TRM este lunes, 14 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 14 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.072,27 por dólar, de acuerdo con la certificación publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular y divulgar el indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República.



La tasa vigente para este lunes corresponde a la certificada al cierre de la jornada cambiaria del viernes 11 de septiembre y aplica para los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2026. El viernes 11 de septiembre la tasa representativa del mercado se ubicó en $3.101,00, mientras que para este lunes 14 de septiembre la cifra quedó en $3.072,27. Esto significa una disminución de $28,73 por dólar entre ambas jornadas. En términos porcentuales, la variación fue de aproximadamente-0,93 %, lo que refleja una reducción en la cotización oficial de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.



Cómo se ha comportado el precio del dólar en septiembre de 2026

Septiembre comenzó con una tasa de $3.213,97 por dólar el 1 de septiembre de 2026. Para este 14 de septiembre, la cotización oficial se ubica en $3.072,27, lo que representa una diferencia de $141,70 frente al inicio del mes. La variación acumulada equivale a una caída cercana al 4,41 % durante las dos primeras semanas de septiembre.

La trayectoria observada en el mes muestra una secuencia descendente. Después de comenzar en $3.213,97, la TRM pasó a $3.184,00 el 2 de septiembre, luego bajó a niveles de $3.140,55 y $3.141,36 durante la primera semana. Posteriormente continuó descendiendo hasta $3.126,08, $3.116,47, $3.099,48 y $3.101,00 antes de ubicarse en los actuales $3.072,27. Este comportamiento ubica la cotización actual por debajo de los niveles registrados a finales de agosto, cuando la TRM se encontraba alrededor de $3.202,79.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Spread (COP) Bogotá $3.128 $3.221 $93 Cali $3.150 $3.325 $175 Cartagena $3.050 $3.300 $250 Cúcuta $3.150 $3.190 $40 Medellín $3.057 $3.182 $125 Pereira $3.130 $3.230 $100

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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