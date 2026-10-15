Dorado Mañana hoy 15 de octubre de 2026: resultados, número ganador y cómo reclamar premios

Los apostadores del chance Dorado Mañana ya pueden consultar los resultados correspondientes al sorteo de este jueves 15 de octubre de 2026. Esta modalidad hace parte de la familia de sorteos El Dorado, uno de los juegos de apuestas permanentes con mayor presencia en Bogotá y Cundinamarca, donde miles de personas revisan diariamente si acertaron las cifras ganadoras.



Resultados de Dorado Mañana hoy 15 de octubre de 2026

Número ganador: 7709

Últimas dos cifras: 09

Últimas tres cifras: 709

Quinta cifra: 0

Los jugadores que realizaron apuestas directas o combinadas deberán verificar sus comprobantes para confirmar si obtuvieron algún premio de acuerdo con el plan de pagos vigente para el chance en Colombia.



Qué es Dorado Mañana y cómo se juega

El Dorado Mañana es un sorteo de chance en el que los participantes seleccionan un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y realizan una apuesta por el valor que deseen dentro de los montos autorizados. El objetivo es acertar total o parcialmente el resultado oficial del sorteo.

Este juego integra la familia El Dorado, que también cuenta con las modalidades Dorado Tarde y Dorado Noche, las cuales se realizan en diferentes horarios durante el día. El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado y habitualmente tiene lugar a las 11:00 a. m., por lo que los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de la extracción oficial.

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Uno de los aspectos más consultados por los jugadores es el plan de premios. Según la modalidad elegida, los pagos pueden variar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas. Los pagos de referencia son los siguientes:



Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras directas o superpleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

Por ejemplo, un jugador que haya apostado $1.000 a cuatro cifras directas puede recibir un premio de $4.500.000 si acierta exactamente la combinación ganadora. Además del número principal de cuatro dígitos, los resultados de El Dorado incluyen una quinta cifra o balota adicional. Este dato es utilizado en algunas modalidades complementarias de apuestas y productos especiales asociados al chance.



Dónde consultar y reclamar los premios

Los apostadores deben conservar el comprobante original de su apuesta para verificar cualquier premio obtenido. Las validaciones y pagos se realizan a través de los operadores autorizados y puntos oficiales habilitados para la comercialización del chance. Tras conocerse los resultados de Dorado Mañana hoy 15 de octubre de 2026, los participantes pueden revisar si acertaron una, dos, tres o cuatro cifras, así como la quinta cifra cuando la modalidad de juego aplicada lo permita.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL