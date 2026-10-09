Resultados oficiales del Dorado Mañana de hoy, viernes 9 de octubre: número ganador

El calendario avanza en el último trimestre del año y la expectativa entre los miles de apostadores de la capital y la región Andina se mantiene firme frente a las jornadas diarias del chance. Este viernes 9 de octubre de 2026, la estructura operativa del Dorado Mañana ha puesto en marcha su protocolo habitual para extraer la combinación de cuatro cifras que define a los ganadores de la fecha.

A diferencia de las loterías de emisión fija, este juego de suerte y azar destaca por ser una alternativa ágil y flexible que contribuye de forma directa, a través de la red Paga Todo y entes territoriales, con la transferencia de fondos para la salud pública en Colombia.



¿CÓMO RECLAMAR EL DINERO SI RESULTA GANADOR?

Frente a la posibilidad de acertar a las cifras de hoy, las autoridades de control recomiendan seguir un procedimiento estricto para garantizar un trámite seguro y sin contratiempos en los puntos autorizados:



Protección del tiquete: El comprobante impreso entregado en la terminal de venta es el único documento legalmente válido para exigir el pago. Debe mantenerse intacto, libre de arrugas profundas, humedad, tachaduras o alteración del código de barras. Requisitos de identificación: El titular de la apuesta debe acudir de manera presencial presentando su cédula de ciudadanía original (o documento de extranjería válido) y adjuntar una copia legible del mismo por ambos lados. Manejo de impuestos: Conforme a la reglamentación tributaria vigente en 2026, si la suma a cobrar supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplicará un descuento obligatorio del 20% por concepto de retención en la fuente sobre ganancias ocasionales. Término de caducidad: Es clave tener en cuenta que el derecho a cobrar cualquier premio prescribe al cumplirse exactamente un año desde la realización del sorteo. Si el dinero no es reclamado en este periodo, los recursos se destinan por ley al régimen subsidiado de salud.

TABLA OFICIAL DE RESULTADOS: VIERNES 9 DE OCTUBRE

Bajo la observación de los delegados institucionales encargados de certificar la transparencia del sorteo matutino, la mesa técnica habilita el siguiente espacio para la publicación del reporte definitivo:



Combinación Ganadora (4 Cifras): 6 - 1 - 2 - 5

Quinta balota: 4

MECÁNICA OPERATIVA Y ESQUEMA DE RECOMPENSAS

El funcionamiento del Dorado Mañana se basa en la extracción de balotas mediante urnas neumáticas automatizadas numeradas del 0 al 9. Su modelo de negocio permite al usuario elegir tanto su combinación como el monto a invertir (desde valores accesibles de $500 o $1.000 pesos, más el IVA).

Publicidad

El plan de premios vigente retribuye la inversión mediante multiplicadores fijos según la modalidad jugada:



Cuatro cifras (Modalidad Directa): Cancela 4.500 veces la suma apostada.

Cancela la suma apostada. Cuatro cifras (Modalidad Combinada): Reconoce 208 veces la suma apostada.

Reconoce la suma apostada. Tres cifras (Modalidad Directa): Paga 400 veces el valor apostado.

Paga el valor apostado. Tres cifras (Modalidad Combinada): Otorga 83 veces el valor jugado.

Otorga el valor jugado. Dos cifras (Pata): Retribuye 50 veces la cifra apostada.

Retribuye la cifra apostada. Una cifra (Uña): Devuelve 5 veces el monto invertido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.