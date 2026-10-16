Dorado Tarde hoy: consulte los resultados de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Los resultados de El Dorado Tarde de este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron publicados. Este juego de azar es uno de los chances más consultados en Bogotá y Cundinamarca, donde diariamente miles de apostadores siguen el sorteo para verificar si su combinación resultó ganadora. El juego forma parte de la familia de sorteos Dorado, integrada también por las modalidades mañana y noche, y se caracteriza por utilizar un número principal de cuatro cifras acompañado por una quinta balota.



Resultado de Dorado Tarde hoy, viernes 16 de octubre de 2026

Número ganador:

Quinta balota:

Con estas cifras quedó definido el resultado oficial del sorteo de hoy de El Dorado Tarde, realizado en su horario habitual de la tarde. Los jugadores ya pueden comparar los números registrados en sus comprobantes para establecer si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de hacer la apuesta.



Un sorteo tradicional de Bogotá y Cundinamarca

A diferencia de otros chances con cobertura nacional, El Dorado Tarde mantiene una identidad muy ligada a Bogotá y al departamento de Cundinamarca. Su operación comercial está asociada a la red Paga Todo, una de las marcas más reconocidas dentro del mercado de apuestas permanentes en esta región del país. El sorteo se transmite habitualmente por Canal Uno y se realiza de lunes a sábado, razón por la cual se ha convertido en una referencia diaria para quienes siguen los resultados de chances en el centro de Colombia.

La mecánica del juego consiste en elegir una combinación de cuatro cifras comprendida entre 0000 y 9999. Una vez se efectúa el sorteo oficial, los participantes verifican si el número apostado coincide total o parcialmente con la combinación ganadora anunciada para la jornada.



Cómo se determinan los premios

El esquema de premios de El Dorado Tarde contempla pagos para diferentes niveles de acierto. Los apostadores pueden ganar por una cifra, dos cifras, tres cifras o por la coincidencia exacta de las cuatro cifras del resultado oficial. También existen modalidades combinadas que toman en cuenta el mismo grupo de números, aunque en un orden diferente al extraído durante el sorteo.

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Dentro del plan tradicional del chance, acertar las cuatro cifras directas representa el pago más alto, mientras que los aciertos parciales corresponden a opciones como uña, pata y tres cifras, modalidades ampliamente utilizadas por quienes participan de manera frecuente en este tipo de apuestas.



Otro elemento importante del juego es la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el número principal y que aparece en cada resultado oficial divulgado por el sorteo. Esta característica se ha convertido en una referencia permanente para los jugadores que consultan diariamente las cifras ganadoras.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL